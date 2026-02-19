OLED і MiniLED відходять у минуле: чому Micro RGB назавжди змінить телевізори (фото)
Тривалий час під час купівлі преміального ТБ доводилося йти на компроміс: обирати ідеальний чорний і нескінченну контрастність OLED (змирившись із ризиком вигоряння і середньою яскравістю), або високу яскравість QLED/MiniLED (жертвуючи глибиною тіней).
Однак нещодавно в галузі стався прорив — технологія Micro RGB обіцяє виправити недоліки попередників. Фокус розповість, як цей стандарт об'єднав у собі найкращі риси колишніх аналогів і підвищив якість картинки.
Як це працює
У традиційних LED і QLED телевізорах використовується єдине біле або синє підсвічування, світло від якого проходить через шар рідких кристалів і колірні фільтри. Фільтри неминуче поглинають частину світла і спотворюють відтінки.
Micro RGB (іноді звана Micro LED) застосовує інший підхід. У таких панелях немає загального підсвічування. Екран складається з мільйонів мікроскопічних світлодіодів (завтовшки менше за людську волосину), кожен з яких вже світиться потрібним кольором — червоним, зеленим або синім.
Головні переваги:
- Чистий колір: Світло не проходить через фільтри, тому відтінки виходять максимально насиченими і природними.
- Ідеальний чорний: Як і в OLED, для відображення чорного кольору діоди просто вимикаються. Але на відміну від "органіки", вони не схильні до вигорання.
- Екстремальна яскравість: Неорганічні кристали можуть світити неймовірно яскраво, що ідеально для HDR-контенту і світлих приміщень.
- Стандарт BT.2020: Це святий грааль передачі кольору. Якщо звичайні дорогі ТВ відображають 70-80% цього розширеного колірного простору, то Micro RGB видає 100%. Ви бачите картинку саме так, як її задумав голлівудський колорист.
Хто виробляє і скільки коштує
Поки Micro RGB — це ексклюзивна технологія вищого ешелону, виробництво якої залишається складним і дорогим. На ринку представлені буквально поодинокі моделі від трьох техногігантів.
Samsung на виставці CES 2026 компанія показала 115-дюймовий 115MR95F. Це пристрій із 81-бітною матрицею (стандарт ринку — 10 біт), здатний відобразити фантастичні 2,4 септильйона кольорів. Ціна інновацій відповідна — близько $30 000.
Китайський бренд Hisense пропонує 116-дюймову модель 116UXQ (і її оновлену версію 116UXS). Цей телевізор також доступний для покупки і коштує близько $20 000.
LG також анонсувала лінійку LG Micro RGB evo в діагоналях 75, 86 і 100 дюймів. Їхній реліз очікується пізніше цього року, ціни поки не оголошені.
Micro RGB — це безкомпромісна технологія, що вирішує всі проблеми сучасних екранів. Вона забезпечує еталонну точність кольору, найвищу яскравість і довговічність. Єдиним і головним мінусом на сьогодні залишається астрономічна ціна. Однак, як це завжди буває з новими технологіями, з часом виробництво подешевшає, і Micro RGB стане новим стандартом для кожного будинку.
