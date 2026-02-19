OLED і MiniLED відходять у минуле: чому Micro RGB назавжди змінить телевізори (фото)

Тривалий час під час купівлі преміального ТБ доводилося йти на компроміс: обирати ідеальний чорний і нескінченну контрастність OLED (змирившись із ризиком вигоряння і середньою яскравістю), або високу яскравість QLED/MiniLED (жертвуючи глибиною тіней).

Однак нещодавно в галузі стався прорив — технологія Micro RGB обіцяє виправити недоліки попередників. Фокус розповість, як цей стандарт об'єднав у собі найкращі риси колишніх аналогів і підвищив якість картинки.

Як це працює

У традиційних LED і QLED телевізорах використовується єдине біле або синє підсвічування, світло від якого проходить через шар рідких кристалів і колірні фільтри. Фільтри неминуче поглинають частину світла і спотворюють відтінки.

Micro RGB (іноді звана Micro LED) застосовує інший підхід. У таких панелях немає загального підсвічування. Екран складається з мільйонів мікроскопічних світлодіодів (завтовшки менше за людську волосину), кожен з яких вже світиться потрібним кольором — червоним, зеленим або синім.

Головні переваги:

Чистий колір: Світло не проходить через фільтри, тому відтінки виходять максимально насиченими і природними.

Світло не проходить через фільтри, тому відтінки виходять максимально насиченими і природними. Ідеальний чорний: Як і в OLED, для відображення чорного кольору діоди просто вимикаються. Але на відміну від "органіки", вони не схильні до вигорання.

Як і в OLED, для відображення чорного кольору діоди просто вимикаються. Але на відміну від "органіки", вони не схильні до вигорання. Екстремальна яскравість: Неорганічні кристали можуть світити неймовірно яскраво, що ідеально для HDR-контенту і світлих приміщень.

Неорганічні кристали можуть світити неймовірно яскраво, що ідеально для HDR-контенту і світлих приміщень. Стандарт BT.2020: Це святий грааль передачі кольору. Якщо звичайні дорогі ТВ відображають 70-80% цього розширеного колірного простору, то Micro RGB видає 100%. Ви бачите картинку саме так, як її задумав голлівудський колорист.

Перший у світі телевізор Micro RGB від Samsung Фото: Samsung

Хто виробляє і скільки коштує

Поки Micro RGB — це ексклюзивна технологія вищого ешелону, виробництво якої залишається складним і дорогим. На ринку представлені буквально поодинокі моделі від трьох техногігантів.

Samsung на виставці CES 2026 компанія показала 115-дюймовий 115MR95F. Це пристрій із 81-бітною матрицею (стандарт ринку — 10 біт), здатний відобразити фантастичні 2,4 септильйона кольорів. Ціна інновацій відповідна — близько $30 000.

Китайський бренд Hisense пропонує 116-дюймову модель 116UXQ (і її оновлену версію 116UXS). Цей телевізор також доступний для покупки і коштує близько $20 000.

LG також анонсувала лінійку LG Micro RGB evo в діагоналях 75, 86 і 100 дюймів. Їхній реліз очікується пізніше цього року, ціни поки не оголошені.

Micro RGB — це безкомпромісна технологія, що вирішує всі проблеми сучасних екранів. Вона забезпечує еталонну точність кольору, найвищу яскравість і довговічність. Єдиним і головним мінусом на сьогодні залишається астрономічна ціна. Однак, як це завжди буває з новими технологіями, з часом виробництво подешевшає, і Micro RGB стане новим стандартом для кожного будинку.

Раніше повідомлялося, чому старі моделі OLED-телевізорів виявилися кращими за нові. Важливим аргументом на користь купівлі уживаного OLED-телевізора є те, що навіть після кількох років технологія зображення перевершує більшість нових моделей LED/LCD середнього класу.