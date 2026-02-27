Нова технологія змусить мільйони людей позбутися OLED-телевізорів: чому (фото)

Єдиним істотним недоліком Micro-LED-телевізорів є їхня вкрай висока ціна, але експерти очікують, що технологія незабаром перевершить OLED і згодом подешевшає.

Технологія OLED має недоліки, а ось Micro-LED, самовипромінювальна технологія з високою контрастністю, високою яскравістю і великим терміном служби, є гідною альтернативою, пише makeuseof.com.

Чому технологія OLED не бездоганна

Ключовими мінусами є нижча пікова яскравість, проблеми з вигорянням екрана і коротший термін служби.

Найбільша проблема OLED — її пікові рівні яскравості, які відстають від інших технологій. Найяскравіші OLED-телевізори в реальних умовах досягають яскравості від 2000 до 2500 ніт, і це не відповідає новим технологіям, таким як Micro-LED. Останній може легко досягти пікового рівня яскравості вдвічі вищого, ніж у OLED-екрана, якщо не більше. Оскільки споживчі технології все ще перебувають у зародковому стані, Micro-LED ще є куди вдосконалюватися.

Ще одним недоліком OLED є його короткий термін служби і проблеми з вигоранням екрана. Буква "O" в OLED означає "органічний", і це просто означає, що в цих дисплеях використовуються органічні випромінювальні матеріали, які випромінюють світло, коли органічні молекули електризуються. Органічний матеріал розкладається швидше, ніж дисплеї з неорганічних матеріалів, а яскравість дисплея з часом погіршується в міру його старіння. Процес погіршення якості також може проявлятися у вигляді артефактів на екрані, оскільки цифрові зображення можуть прогоріти на OLED-панелі. Ці побоювання — лише кілька причин, через які OLED не є ендшпілем для технології відображення.

Micro-LED і OLED мають багато спільного

Micro-LED пропонує багато з тих самих переваг, що й OLED. Обидві технології використовують самовипромінювальні діоди. Основна відмінність полягає в тому, що OLED використовує органічний матеріал, а Micro-LED використовує структури з неорганічного матеріалу. Оскільки обидві технології є самовипромінювальними, і OLED, і Micro-LED підтримують відключення діодів на рівні пікселів. Ці характеристики допомагають OLED і Micro-LED забезпечувати насичені кольори, підтримку широкого динамічного діапазону і справжній чорний колір.

Аналогічним чином, дві провідні технології відображення можна розглядати під різними кутами, зберігаючи при цьому видимість. Порівняно з дисплеями QLED і Mini-LED, доступними зараз, як OLED, так і Micro-LED забезпечують більш високий контраст. Вони також не стають жертвами таких ефектів перегляду, як розмиття світла або розтікання підсвічування, які впливають на технології відображення, що базуються на задньому підсвічуванні. При цьому Micro-LED починає відставати від OLED, якщо врахувати його триваліший термін служби та меншу ймовірність вигоряння екрана з плином часу.

Телевізор Micro-LED Фото: LG

Micro-LED-дисплеї яскравіші та ефективніші

Підбиваючи підсумок, Micro-LED схожий на OLED, але без недоліків низької яскравості і коротшого терміну служби. Micro-LED не страждає від вигорання екрана так само, як OLED, оскільки в ньому використовуються неорганічні мікроскопічні світлодіоди, а не органічний матеріал. Micro-LED більш енергоефективний, ніж OLED, і забезпечує ще більший час відгуку.

Великою перевагою є яскравість, оскільки це єдина сфера, в якій OLED справді бракує. Високоякісні комерційні панелі Micro-LED сьогодні можуть мати яскравість від 2000 до 10 000 ніт, а це приблизно вп'ятеро яскравіше, ніж у найкращих OLED-панелей. Цілком можливо, що Micro-LED зможе досягти теоретичного рівня яскравості, що в 10 разів перевищує максимальний рівень OLED, що змінить правила гри.

Телевізор Micro-LED Фото: Samsung

Варто зазначити, що технологія Micro-LED не нова — вперше її винайшли дослідники ще 2000 року. Однак готові до використання мікросвітлодіодні дисплеї тільки починають виробляти шум. Компанія Samsung продемонструвала перший модульний споживчий телевізор Micro-LED під назвою "The Wall" на виставці CES у 2018 році, тоді як масові телевізори з технологією Micro-LED з'явилися тільки на початку 2020-х років. Сьогодні ви можете купити телевізор із Micro-LED, але найдешевший варіант від Samsung, доступний у Best Buy, обійдеться в 110 000 доларів.

До того, як дисплеї Micro-LED стануть комерційно життєздатними, залишилося ще багато років, якщо не десятиліття або більше. Технологія надзвичайно дорога у виробництві, вимагає дорогих матеріалів і має вищий рівень відмов, що призводить до непомірних цін. Це підводить нас до головної дилеми. Так, Micro-LED краще, ніж OLED. Але поки що ви не зможете його купити. Колись ситуація може змінитися, але зараз вам доведеться дотримуватися OLED, якщо вам потрібен самовипромінювальний дисплей із насиченими кольорами.

