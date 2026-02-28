Недорогие и качественные телевизоры для фильмов: названы 3 хита продаж (фото)

Выбор телевизора для комфортного просмотра кино сводится к поиску баланса между диагональю, качеством матрицы и стоимостью устройства.

Фокус собрал три популярные в Украине модели из бюджетного и среднего сегментов. Приводим их основные характеристики и отзывы покупателей, чтобы выделить сильные и слабые стороны каждого аппарата.

Samsung QLED 55"

Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXUA предлагает 55-дюймовую QLED-матрицу с разрешением 4K и 100-процентным цветовым охватом (1 млрд оттенков). За обработку изображения отвечает фирменный процессор Q4 AI, поддерживающий масштабирование контента и технологию Quantum HDR10+ для улучшения контрастности. ТВ работает на базе операционной системы Tizen, обладает базовой частотой обновления 50 Гц (с алгоритмами программного повышения плавности Motion Xcelerator) и оснащен 20-ваттной аудиосистемой с функцией виртуального объемного звука OTS Lite.

Телевизор Samsung QLED 55" Фото: rozetka.com.ua

На основе отзывов покупателей модель получила среднюю оценку 4,57 из 5 баллов. Владельцы хвалят телевизор за качественную картинку с глубоким черным цветом, чистый звук и эргономичный пульт управления. Среди недостатков некоторые пользователи отмечают периодические зависания интерфейса и долгий отклик при запуске ресурсоемких приложений операционной системы.

Цена в Украине: 25 999 грн.

Ergo QLED 55"

Модель Ergo 55JUQ7500 оснащена 55-дюймовым QLED-экраном с разрешением 4K (10 бит + FRC) и поддержкой форматов Dolby Vision и HDR10. Аппарат функционирует под управлением Google TV, имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти для установки приложений. Особенностью телевизора является программный режим 120 Hz Turbo Motion с технологией MEMC для повышения плавности динамичных сцен, а за звуковое сопровождение отвечают два динамика по 10 Вт с поддержкой стандарта Dolby Atmos.

Телевизор Ergo QLED 55" Фото: rozetka.com.ua

Средняя оценка устройства от пользователей составляет 4,43 из 5 баллов. Покупатели выделяют оптимальное соотношение цены и качества, быструю работу интерфейса Google TV, удобный пульт с голосовым поиском и хорошую общую контрастность матрицы. Из минусов владельцы упоминают неравномерность подсветки (засветы), которую можно заметить на полностью черном фоне в темном помещении.

Цена в Украине: 17 999 грн.

Xiaomi 50" TV A 50 2026

Доступный 50-дюймовый телевизор Xiaomi TV A 50 (L50MB-AME) (модельный ряд 2026 года) получил стандартную LED-матрицу с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Модель выполнена в тонком металлическом корпусе, базируется на платформе Google TV с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. За качество выводимого звука отвечают два динамика суммарной мощностью 20 Вт с аппаратной поддержкой технологий объемного звучания Dolby Audio и DTS:X.

Телевизор Xiaomi 50" TV A 50 2026 Фото: rozetka.com.ua

Эта модель имеет максимальную оценку 5 из 5 баллов на основе отзывов на Rozetka. Пользователи довольны общим качеством сборки, материалами корпуса, отзывчивой операционной системой и достойным для этого бюджета звуком. В качестве нюансов владельцы указывают на необходимость ручной калибровки цвета "из коробки" (базовые настройки матрицы могут уходить в желтые или зеленые оттенки), а также на редкие программные сбои в работе функции голосового управления на пульте ДУ.

Цена в Украине: 14 499 грн.

