Лучшие смарт-телевизоры для просмотра кино по мнению пользователей: 3 модели (фото)

В рейтинг вошли телевизоры LG G3, Samsung S95F и Panasonic Z95B.

Любители кино хотят смарт-телевизор, который обеспечивает четкое изображение с точной цветопередачей и различными режимами, улучшающими впечатления от просмотра фильмов. Именно о таких смарт-панелях и пойдет речь в данном материале bgr.com.

LG G3

Смарт-телевизор с наивысшим рейтингом домашнего кинотеатра на Rtings.com — серия LG G3. Этот телевизор использует технологии изображения OLED и Dolby Vision. Последняя обеспечивает исключительную цветопередачу и контрастность и работает в тандеме с режимом Filmmaker, говорится в материале.

Телевизор LG G3 Фото: LG

Данная функция позволяет смотреть фильмы именно так, как задумал режиссер. Серия G3 идет еще дальше, используя DCI-P3, то же цветовое пространство, которое используют профессионалы постпродакшена при мастеринге дисков Blu-ray 4K и видеофайлов для цифровых кинотеатральных релизов.

Эксперты предупреждают, что данная модель была выпущена в 2023 году. Любители кино, выбирающие новый телевизор, скорее всего, будут искать самые последние технологические новинки. Но несмотря на более поздние релизы от LG и других брендов, эта серия по-прежнему занимает первое место в рейтинге домашних кинотеатров на Rtings.com. Качество изображения, которое позволило ей достичь этого, не изменилось, а цена значительно снизилась с момента ее первоначального выпуска: 65-дюймовый телевизор LG G3 стоит около 2200 долларов, но он также доступен в других размерах.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Ни один из перечисленных брендов Голосувати

Samsung S95F

Samsung S95F — еще один смарт-телевизор, который высоко ценят киноманы, получивший оценку 9,0 из 10 в категории "Домашний кинотеатр" от Rtings. Это отличный вариант для помещений с окнами, — благодаря высокой пиковой яркости и антибликовому покрытию экрана. Пиковая яркость составляет более 2100 нит, что делает S95F одним из самых ярких OLED-дисплеев на рынке.

Телевизор Samsung S95F Фото: cnet.com

Он также имеет режим Filmmaker Mode, который отключает постобработку, чтобы максимально точно воспроизвести фильмы в соответствии с замыслом создателей. Однако этому смарт-телевизору не хватает Dolby Vision, что может как способствовать, так и препятствовать просмотру фильмов. Некоторые киноманы могут считать функцию необходимой, в то время как другие сочтут Filmmaker Mode достаточным.

Технология HDR обеспечит насыщенный контраст. Этот телевизор также получил высокие оценки в игровом рейтинге Rtings, что делает его отличным вариантом для киноманов, ищущих универсальный центральный элемент домашнего кинотеатра. Телевизор Samsung S95F с диагональю 65 дюймов стоит 2498 долларов, также доступны несколько других размеров.

Panasonic Z95B

Z95B — флагманский OLED-телевизор Panasonic, получивший оценку 8,9 за домашний кинотеатр на Rtings.com. Он обеспечивает качественное изображение 4K, а технология Primary RGB Tandem Panel отличает Z95B от конкурентов. Панель RGB Tandem позволяет Z95B воспроизводить более широкий цветовой спектр и в целом более яркое изображение.

Телевизор Panasonic Z95B Фото: thedisconnekt.com

Еще одна функция, доступная любителям кино, — интеграция с искусственным интеллектом. Телевизор может определять, когда вы смотрите фильм и даже какой это фильм, и соответствующим образом оптимизировать изображение и звук. Panasonic, возможно, не является таким крупным игроком на рынке, как Samsung, LG и Sony, с точки зрения репутации бренда, но Rtings положительно отзывается о Z95B по многим параметрам, важным для киноманов.

Аудио — это то, на что многие покупатели телевизоров могут не обращать внимания, поскольку большинство домашних кинотеатров состоят из саундбаров и другого периферийного оборудования. Но эта модель имеет встроенную систему объемного звука 5.1.2, которая выполняет ту же функцию, что и саундбар, что делает его отличным универсальным вариантом для просмотра фильмов. 65-дюймовый телевизор Panasonic Z95B стоит 2498 долларов, хотя есть и 55-дюймовая модель по цене 1898 долларов.

Ранее мы писали о том, что любой телевизор может испортиться. Каким бы ни был телевизор, дорогим или бюджетным, можно все испортить, установив его неправильно, или в небезопасном месте.