Любой телевизор испортится: топ-3 худших места в доме для установки ТВ-панелей (фото)

Каким бы ни был телевизор, дорогим или бюджетным, можно все испортить, установив его неправильно, или в небезопасном месте. Эксперты bgr.com рассказали, как правильно разместить ТВ-панель в доме или квартире.

На пути малышей и домашних животных

Хотите узнать, что общего между двухлетним ребенком и котом? Их не волнует, сколько вы потратили на телевизор, и оба, вероятно, с удовольствием положат руки и лапы на новый блестящий экран. Если у вас нет другого выбора, стоит приобрести пару защитных аксессуаров.

Если вы ставите телевизор на подставку, то нужно купить ремни безопасности, защищающие от опрокидывания. Ремни дают возможность крепить телевизор к стене или к мебели, телевизор к мебели. Верхние части ремней можно прикрепить к монтажным отверстиям ТВ-панели, и потом зафиксировать все с помощью прилагаемого оборудования. В зависимости от веса и размера подставки, возможно, будет хорошей идеей прикрепить саму подставку к полу.

Эксперты также советуют размещать телевизор как можно дальше от мебели, чтобы ни одна часть устройства не свисала с края. И последнее, но не менее важное: держите все кабели настолько организованными и скрытыми, насколько это позволяет установка. Детям и домашним животным, как правило, нравится играть с проводами, и один неудачный рывок может привести к катастрофе.

Перед окном или возле лампы

Независимо от того, используете ли вы OLED, QLED или традиционный светодиод, ни одна панель не может идеально устранить блики, поэтому размещение телевизора прямо перед окном или рядом с источником света — не лучший вариант. Если у вас нет возможности закрыть шторы, переместить лампу или поставить телевизор в другое место, специалисты настоятельно рекомендуют избегать моделей OLED.

OLED-экраны не только более подвержены выгоранию, чем ЖК-экраны, но и, в большинстве случаев, не бывают такими яркими. Это связано с тем, что у OLED вообще отсутствует подсветка; вместо этого каждый пиксель излучает свет индивидуально. Для самых ярких комнат нужны самые яркие телевизоры на рынке, поэтому, если вы будете смотреть фильмы или играть в видеоигры в хорошо освещенной комнате, вам нужно убедиться, что купленный вами телевизор будет достаточно ярким для выполнения этих задач.

OLED-телевизор Фото: LG

За дверным проемом

Это может показаться очевидным, но размещение телевизора на пути часто используемого движущегося объекта — риск, которого следует избегать. Даже если вы трижды проверили, что стопор двери выступает дальше, чем у настенного телевизора, не все стопоры одинаковы. Если вы используете клейкую подложку, она может упасть со стены, и никто этого не заметит. А тем, у кого телевизионная мебель стоит на пути распашной двери, следует проявлять осторожность при входе и выходе из комнаты; все, что нужно, — это один хороший удар по двери, чтобы телевизор упал.

Ремни, предотвращающие опрокидывание, помогут удержать телевизор, закрепленный на мебели. Если вы планируете закрепить устройство на стене, убедитесь, что на дверце установлен ограничитель, который выступает дальше, чем сам телевизор. Также не стоит использовать полноповоротные настенные крепления.

"Альтернативно вы также можете разместить телевизор на полке, которая выходит за пределы экрана и корпуса. Конечно, было бы трагично, если бы ваша дверь повредила полку, но было бы гораздо хуже, если бы вместо этого разбилась ТВ-панель", — подытожили эксперты.

