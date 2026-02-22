Будь-який телевізор зіпсується: топ 3 найгірших місця в будинку для встановлення ТВ-панелей (фото)

Яким би не був телевізор, дорогим або бюджетним, можна все зіпсувати, встановивши його неправильно, або в небезпечному місці. Експерти bgr.com розповіли, як правильно розмістити ТВ-панель у будинку або квартирі.

На шляху малюків і домашніх тварин

Хочете дізнатися, що спільного між дворічною дитиною і котом? Їх не хвилює, скільки ви витратили на телевізор, і обидва, ймовірно, із задоволенням покладуть руки і лапи на новий блискучий екран. Якщо у вас немає іншого вибору, варто придбати пару захисних аксесуарів.

Якщо ви ставите телевізор на підставку, то потрібно купити ремені безпеки, що захищають від перекидання. Ремені дають можливість кріпити телевізор до стіни або до меблів, телевізор до меблів. Верхні частини ременів можна прикріпити до монтажних отворів ТВ-панелі, і потім зафіксувати все за допомогою доданого обладнання. Залежно від ваги і розміру підставки, можливо, буде гарною ідеєю прикріпити саму підставку до підлоги.

Експерти також радять розміщувати телевізор якомога далі від меблів, щоб жодна частина пристрою не звисала з краю. І останнє, але не менш важливе: тримайте всі кабелі настільки організованими і прихованими, наскільки це дозволяє установка. Дітям і домашнім тваринам, як правило, подобається гратися з дротами, і один невдалий ривок може призвести до катастрофи.

Перед вікном або біля лампи

Незалежно від того, чи використовуєте ви OLED, QLED або традиційний світлодіод, жодна панель не може ідеально усунути відблиски, тому розміщення телевізора прямо перед вікном або поруч із джерелом світла — не найкращий варіант. Якщо у вас немає можливості закрити штори, перемістити лампу або поставити телевізор в інше місце, фахівці настійно рекомендують уникати моделей OLED.

OLED-екрани не тільки більш схильні до вигорання, ніж РК-екрани, а й, у більшості випадків, не бувають такими яскравими. Це пов'язано з тим, що в OLED взагалі відсутнє підсвічування; замість цього кожен піксель випромінює світло індивідуально. Для найяскравіших кімнат потрібні найяскравіші телевізори на ринку, тому, якщо ви дивитиметеся фільми або гратимете у відеоігри в добре освітленій кімнаті, вам потрібно переконатися, що куплений вами телевізор буде досить яскравим для виконання цих завдань.

OLED-телевізор Фото: LG

За дверним отвором

Це може здатися очевидним, але розміщення телевізора на шляху часто використовуваного рухомого об'єкта — ризик, якого слід уникати. Навіть якщо ви тричі перевірили, що стопор дверей виступає далі, ніж у настінного телевізора, не всі стопори однакові. Якщо ви використовуєте клейку підкладку, вона може впасти зі стіни, і ніхто цього не помітить. А тим, у кого телевізійні меблі стоять на шляху розсувних дверей, слід проявляти обережність під час входу і виходу з кімнати; все, що потрібно, — це один хороший удар по дверях, щоб телевізор упав.

Ремені, що запобігають перекиданню, допоможуть утримати телевізор, закріплений на меблях. Якщо ви плануєте закріпити пристрій на стіні, переконайтеся, що на дверцятах встановлено обмежувач, який виступає далі, ніж сам телевізор. Також не варто використовувати повноповоротні настінні кріплення.

"Альтернативно ви також можете розмістити телевізор на полиці, яка виходить за межі екрана і корпусу. Звичайно, було б трагічно, якби ваші двері пошкодили полицю, але було б набагато гірше, якби натомість розбилася ТВ-панель", — підсумували експерти.

Важливим аргументом на користь купівлі уживаного OLED-телевізора є те, що навіть через кілька років технологія зображення перевершує більшість нових моделей LED/LCD середнього класу.