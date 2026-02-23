Найкращі смарт-телевізори для перегляду кіно на думку користувачів: 3 моделі (фото)

До рейтингу увійшли телевізори LG G3, Samsung S95F і Panasonic Z95B.

Любителі кіно хочуть смарт-телевізор, який забезпечує чітке зображення з точним перенесенням кольорів і різними режимами, що поліпшують враження від перегляду фільмів. Саме про такі смарт-панелі і піде мова в даному матеріалі bgr.com.

LG G3

Смарт-телевізор із найвищим рейтингом домашнього кінотеатру на Rtings.com — серія LG G3. Цей телевізор використовує технології зображення OLED і Dolby Vision. Остання забезпечує виняткову передачу кольору та контрастність і працює в тандемі з режимом Filmmaker, йдеться в матеріалі.

Телевізор LG G3 Фото: LG

Ця функція дає змогу дивитися фільми саме так, як задумав режисер. Серія G3 йде ще далі, використовуючи DCI-P3, той самий колірний простір, який використовують професіонали постпродакшену під час мастерингу дисків Blu-ray 4K і відеофайлів для цифрових кінотеатральних релізів.

Експерти попереджають, що ця модель була випущена в 2023 році. Любителі кіно, які обирають новий телевізор, найімовірніше, шукатимуть найостанніші технологічні новинки. Але незважаючи на більш пізні релізи від LG та інших брендів, ця серія, як і раніше, посідає перше місце в рейтингу домашніх кінотеатрів на Rtings.com. Якість зображення, яка дала змогу їй досягти цього, не змінилася, а ціна значно знизилася з моменту її початкового випуску: 65-дюймовий телевізор LG G3 коштує близько 2200 доларів, але він також доступний в інших розмірах.

Опитування Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Жоден з перерахованих брендів Голосувати

Samsung S95F

Samsung S95F — ще один смарт-телевізор, який високо цінують кіномани, що отримав оцінку 9,0 з 10 у категорії "Домашній кінотеатр" від Rtings. Це чудовий варіант для приміщень з вікнами, — завдяки високій піковій яскравості та антивідблисковому покриттю екрана. Пікова яскравість становить понад 2100 ніт, що робить S95F одним із найяскравіших OLED-дисплеїв на ринку.

Телевізор Samsung S95F Фото: cnet.com

Він також має режим Filmmaker Mode, який вимикає постобробку, щоб максимально точно відтворити фільми відповідно до задуму творців. Однак цьому смарт-телевізору бракує Dolby Vision, що може як сприяти, так і перешкоджати перегляду фільмів. Деякі кіномани можуть вважати функцію необхідною, тоді як інші вважатимуть Filmmaker Mode достатнім.

Технологія HDR забезпечить насичений контраст. Цей телевізор також отримав високі оцінки в ігровому рейтингу Rtings, що робить його чудовим варіантом для кіноманів, які шукають універсальний центральний елемент домашнього кінотеатру. Телевізор Samsung S95F з діагоналлю 65 дюймів коштує 2498 доларів, також доступні кілька інших розмірів.

Panasonic Z95B

Z95B — флагманський OLED-телевізор Panasonic, який отримав оцінку 8,9 за домашній кінотеатр на Rtings.com. Він забезпечує якісне зображення 4K, а технологія Primary RGB Tandem Panel відрізняє Z95B від конкурентів. Панель RGB Tandem дає змогу Z95B відтворювати ширший колірний спектр і загалом яскравіше зображення.

Телевізор Panasonic Z95B Фото: thedisconnekt.com

Ще одна функція, доступна любителям кіно, — інтеграція зі штучним інтелектом. Телевізор може визначати, коли ви дивитеся фільм і навіть який це фільм, і відповідним чином оптимізувати зображення і звук. Panasonic, можливо, не є таким великим гравцем на ринку, як Samsung, LG і Sony, з точки зору репутації бренду, але Rtings позитивно відгукується про Z95B за багатьма параметрами, важливими для кіноманів.

Аудіо — це те, на що багато покупців телевізорів можуть не звертати уваги, оскільки більшість домашніх кінотеатрів складаються з саундбарів та іншого периферійного обладнання. Але ця модель має вбудовану систему об'ємного звуку 5.1.2, яка виконує ту саму функцію, що й саундбар, що робить його чудовим універсальним варіантом для перегляду фільмів. 65-дюймовий телевізор Panasonic Z95B коштує 2498 доларів, хоча є і 55-дюймова модель за ціною 1898 доларів.

Раніше ми писали про те, що будь-який телевізор може зіпсуватися. Яким би не був телевізор, дорогим або бюджетним, можна все зіпсувати, встановивши його неправильно, або в небезпечному місці.