Недорогі та якісні телевізори для фільмів: названо 3 хіти продажів (фото)

Вибір телевізора для комфортного перегляду кіно зводиться до пошуку балансу між діагоналлю, якістю матриці та вартістю пристрою.

Фокус зібрав три популярні в Україні моделі з бюджетного і середнього сегментів. Наводимо їхні основні характеристики та відгуки покупців, щоб виділити сильні та слабкі сторони кожного апарату.

Samsung QLED 55"

Телевізор Samsung QE55Q7FAAUXUA пропонує 55-дюймову QLED-матрицю з роздільною здатністю 4K і 100-відсотковим колірним охопленням (1 млрд відтінків). За обробку зображення відповідає фірмовий процесор Q4 AI, що підтримує масштабування контенту і технологію Quantum HDR10+ для поліпшення контрастності. ТВ працює на базі операційної системи Tizen, має базову частоту оновлення 50 Гц (з алгоритмами програмного підвищення плавності Motion Xcelerator) і оснащений 20-ватною аудіосистемою з функцією віртуального об'ємного звуку OTS Lite.

Телевізор Samsung QLED 55" Фото: rozetka.com.ua

На основі відгуків покупців модель отримала середню оцінку 4,57 з 5 балів. Власники хвалять телевізор за якісну картинку з глибоким чорним кольором, чистий звук і ергономічний пульт управління. Серед недоліків деякі користувачі відзначають періодичні зависання інтерфейсу і довгий відгук під час запуску ресурсномістких додатків операційної системи.

Ціна в Україні: 25 999 грн.

Ergo QLED 55"

Модель Ergo 55JUQ7500 оснащена 55-дюймовим QLED-екраном з роздільною здатністю 4K (10 біт + FRC) і підтримкою форматів Dolby Vision і HDR10. Апарат функціонує під управлінням Google TV, має 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті для встановлення додатків. Особливістю телевізора є програмний режим 120 Hz Turbo Motion з технологією MEMC для підвищення плавності динамічних сцен, а за звуковий супровід відповідають два динаміки по 10 Вт з підтримкою стандарту Dolby Atmos.

Телевізор Ergo QLED 55" Фото: rozetka.com.ua

Середня оцінка пристрою від користувачів становить 4,43 з 5 балів. Покупці виокремлюють оптимальне співвідношення ціни та якості, швидку роботу інтерфейсу Google TV, зручний пульт з голосовим пошуком і хорошу загальну контрастність матриці. З мінусів власники згадують нерівномірність підсвічування (засвіти), яку можна помітити на повністю чорному тлі в темному приміщенні.

Ціна в Україні: 17 999 грн.

Xiaomi 50" TV A 50 2026

Доступний 50-дюймовий телевізор Xiaomi TV A 50 (L50MB-AME) (модельний ряд 2026 року) отримав стандартну LED-матрицю з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 60 Гц. Модель виконана в тонкому металевому корпусі, базується на платформі Google TV з 2 ГБ оперативної і 8 ГБ вбудованої пам'яті. За якість виведеного звуку відповідають два динаміки сумарною потужністю 20 Вт з апаратною підтримкою технологій об'ємного звучання Dolby Audio і DTS:X.

Телевізор Xiaomi 50" TV A 50 2026 Фото: rozetka.com.ua

Ця модель має максимальну оцінку 5 з 5 балів на основі відгуків на Rozetka. Користувачі задоволені загальною якістю збірки, матеріалами корпусу, чуйною операційною системою і гідним для цього бюджету звуком. Як нюанси власники вказують на необхідність ручного калібрування кольору "з коробки" (базові налаштування матриці можуть іти в жовті або зелені відтінки), а також на рідкісні програмні збої в роботі функції голосового управління на пульті ДУ.

Ціна в Україні: 14 499 грн.

