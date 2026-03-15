Hisense представила недорогие телевизоры MiniLED с поддержкой Dolby Atmos и 165 Гц (фото)

Линейка телевизоров ULED MiniLED 2026 года от Hisense включает в себя серии U6 и U7. Новинки получили экраны с частотой обновления 165 Гц, поддержку пространственного звука Dolby Atmos и огромные диагонали.

Анонс устройств приурочен к Чемпионату мира по футболу 2026, который пройдет в США. Производитель рассчитывает на рост спроса на большие экраны для домашних спортивных трансляций. В будущем Hisense также планирует выпустить ультрапремиальную серию RGB MiniLED, сообщает Gizmochina.

Серия Hisense U7

Старшая линейка позиционируется как оптимальное решение для спорта, игр и домашнего просмотра кино. Дисплеи построены на базе технологии Hi-QLED MiniLED Pro с тысячами диодов подсветки и локальным затемнением на всей матрице (Full Array Local Dimming). За глубокую обработку изображения отвечает фирменный процессор Hi-View AI Engine Pro.

Главной особенностью панелей стала нативная частота обновления 165 Гц. Встроенные алгоритмы обработки движения минимизируют размытие в динамичных спортивных и игровых сценах.

Максимальный размер экрана в серии достигает впечатляющих 116 дюймов. За звук отвечает встроенная 50-ваттная аудиосистема формата 2.1.2 с поддержкой технологий Dolby Atmos и DTS Virtual:X, создающая объемное звучание без дополнительных колонок.

Линейка разделена на две версии в зависимости от операционной системы: модификация U7SG работает на базе Google TV, а U7SF использует Fire TV.

Начальная цена телевизоров серии U7 составляет 1299 долларов.

Телевизоры Hisense 2026 ULED MiniLED TV Фото: Hisense

Серия Hisense U6

Базовая линейка нацелена на массового покупателя и делает технологию MiniLED более доступной. Серия включает модели U6SF Pro и стандартную версию U6SF. Телевизоры используют панели Hi-QLED MiniLED с полноматричным локальным затемнением и слоем квантовых точек (Quantum Dot) для улучшения цветопередачи и точности оттенков.

Устройства поддерживают ИИ-оптимизацию картинки, которая автоматически подстраивает параметры изображения под текущий контент. Звуковая система дополнена интегрированным сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Размеры экранов варьируются от 55 до 100 дюймов. Все модели этой серии работают под управлением ОС Fire TV.

Телевизоры U6 поступят в розничную продажу в ближайшие недели.

Ранее сообщали про доступные телевизоры с экраном QD-Mini LED. Суббренд компании TCL под названием FFALCON выпустил новую серию телевизоров Thunderbird 2026 Crane 7 Pro. Устройства получили матрицы QD-Mini LED с пиковой яркостью до 5000 нит.

