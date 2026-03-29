Xiaomi выпустила недорогой 100-дюймовый телевизор с поддержкой 144 Гц: сколько стоит новинка

Xiaomi показала в Китае линейку умных телевизоров 2026 года. Модель Redmi Smart TV MAX на 100 дюймов предлагает флагманские характеристики по весьма конкурентной цене.

Вместе с гигантским телевизором компания также анонсировала обновление более доступной серии A Pro, закрывая потребности пользователей во всех ценовых сегментах, пишет Gizmochina.

100 дюймов для игр и кино

Redmi Smart TV MAX 100" (модель 2026 года) позиционируется как ультимативное решение для домашних кинотеатров и гейминга.

Телевизор получил 4K-панель с высокой частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавную картинку даже в самых динамичных сценах. Яркость дисплея составляет от 400 до 600 нит, что считается хорошим показателем для такого размера.

За производительность отвечает пятиядерный процессор на архитектуре Cortex-A55, работающий в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. ТВ оснащен мощной 30-ваттной аудиосистемой и поддерживает стандарт HDMI 2.1, необходимый для взаимодействия с консолями последнего поколения.

Відео дня

Стоимость 100-дюймового Redmi Smart TV MAX в Китае составляет 8799 юаней (около $1280). Также была представлена чуть более компактная 85-дюймовая версия по цене 4899 юаней (около $711) с 3 ГБ ОЗУ и 20-ваттным звуком.

Телевизор Redmi Smart TV MAX Фото: Xiaomi

Бюджетная серия Redmi A Pro

Для тех, кому не нужны экстремальные размеры, Xiaomi обновила линейку A Pro, в которую вошли модели диагональю от 43 до 75 дюймов.

Почти все телевизоры этой серии (кроме базовой 43-дюймовой модели, ограниченной 60 Гц) поддерживают 4K-разрешение и частоту обновления 144 Гц. Матрицы обеспечивают широкий цветовой охват (до 94% DCI-P3). В зависимости от диагонали, устройства оснащаются 4- или 5-ядерными процессорами, до 3 ГБ оперативной памяти и аудиосистемами мощностью 16-20 Вт. Наличие портов HDMI 2.1 также зависит от конкретной модели.

Цены на телевизоры серии A Pro начинаются от 1799 юаней (около $260) за 43-дюймовую версию и доходят до 3599 юаней (около $520 или 21 800 грн) за 75-дюймовый вариант.

