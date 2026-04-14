Android-планшет с ярким проектором проверили в действии: обзор Tank Pad Ultra (видео)

Бренд 8849 (подразделение Unihertz) выпустил защищенный планшет Tank Pad Ultra со встроенным проектором. Обозреватель выявил плюсы и минусы новинки.

Эксперт Channel Ramble протестировал аппарат в играх и в режиме трансляции изображения на стену. Также была проверена заявленная устойчивость планшета к воде.

Проектор и производительность

Проектор выдает световой поток 260 люмен, а разрешение трансляции составляет 1080p. Производитель не просто добавил эту особенность для привлечения внимания — функция весьма удобна и может пригодиться для работы, гейминга и просмотра видео на большом экране.

По сравнению с Tank Pad картинка стала ярче, а цветопередача улучшилась. Правда, механическое колесо фокусировки заменили на программный инструмент, который работает не столь же точно. Основной экран устройства (10,95 дюйма, 1920х1200) поддерживает 120 Гц, но при активации проектора частота кадров ограничена 60 Гц.

Подключив к планшету геймпад, можно играть на большом экране проектора Фото: скриншот / YouTube

Внутри установлен чипсет среднего уровня MediaTek Dimensity 8200, неизменный в сравнении с базовой моделью. Обозреватель назвал процессор слабым местом устройства — для главных задач его хватает, но с требовательными играми платформа плохо справляется.

Шутер Fortnite на низких настройках графики работает с частотой ниже 30 кадров в секунду. В Minecraft на высоких параметрах визуализации наблюдаются зависания, но можно играть комфортно с более простым графическим пресетом. Система, тем не менее, функционирует плавно при запуске базовых приложений. Из плюсов — планшет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Поддерживаются карты формата microSD для расширения хранилища.

Батарея и другие особенности

Емкость аккумулятора 23 400 мАч — еще один козырь Tank Pad Ultra. Планшет массивный, но при умеренном использовании заряда хватает на неделю. А в режиме непрерывной работы проектора девайс функционирует около шести часов. От АКБ также можно заряжать смартфоны и другие гаджеты по проводу с помощью реверсивной зарядки. Корпус защищен от воды и выдерживает погружение без дефектов. Специальная утилита позволяет выдувать жидкость из динамиков с помощью внутренних вентиляторов охлаждения (они же помогают избежать перегрева от проектора). Вдобавок задней панели установлен мощный туристический фонарь.

Планшет 8848 Tank Pad Ultra Фото: скриншот / YouTube

Основная камера делает резкие детализированные снимки, но при записи видео зафиксированы сбои в работе автофокуса. Главная особенность оптики — интегрированный сенсор ночного видения. За счет него камера распознает объекты в полной темноте. Планшет оснащен слотом для SIM-карт. Аппарат совершает телефонные звонки и работает в сетях 5G. Предусмотрен разъем 3,5 мм для проводных наушников. А вот встроенные стереодинамики звучат плоско и уступают динамикам современных смартфонов.

Планшет Tank Pad Ultra с проектором: стоит ли брать?

Что в итоге? Планшет получился весьма интересным благодаря уникальной функциональности. В наличии батарея-повербанк, проектор достойного качества и прочный корпус с защитой от воды и ярким фонариком. Из минусов — процессор мог бы быть мощнее, а габариты довольно громоздкие, что обусловлено спецификой "неубиваемого" форм-фактора.

Розничная цена планшета Unihertz 8849 TankPad Ultra составляет около 600 долларов. Производитель предлагает докупить фирменный чехол с металлической подставкой за 30 долларов. Этот аксессуар позволяет регулировать угол наклона проектора.

