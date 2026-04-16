Достойная альтернатива iPad Pro: мощный планшет с отличной ценой уже на подходе (фото)

Компания OnePlus готовится выпустить новый планшет OnePlus Pad 4, который может превзойти iPad Pro от Apple в одной из важнейших областей.

OnePlus Pad 4 будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, будет поддерживать новый стилус OnePlus Stylo Pro и сможет длительное время работать без подзарядки. Об этом говорится на официальном сайте OnePlus.

Компания анонсировала планшет с восемью динамиками, настройкой Dolby Atmos и аккумулятором емкостью 13 380 мАч. Это самая большая АКБ, которую бренд когда-либо устанавливал в планшет.

OnePlus Pad 4

OnePlus Pad 4 также получил 13,2-дюймовый 3.4K дисплей с поддержкой Dolby Vision и совместимость со стилусом Stylo Pro, который имеет 16 000 уровней давления и поставляется с двумя наконечниками. Стоит учитывать, что стилус будет продаваться отдельно.

Планшет Vivo Pad 6 Pro получил 4K-экран и аккумулятор 13 000 мАч: сколько стоит новинка (фото)

Дополнительные детали об OnePlus Pad 4 раскрыл инсайдер Anvin в соцсети X. По его данным, новый планшет будет иметь частоту обновления дисплея 144 Гц, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной памяти.

OnePlus Pad 4 выйдет в Индии 30 апреля. Дата глобального релиза пока не разглашается.

OnePlus Pad 4 против iPad Pro

Как отмечает PhoneArena, будущий OnePlus Pad 4 может стать сильным конкурентом iPad с отличной ценой. Этот планшет не только предлагает отличную производительность, но и превосходит лучшие модели iPad по емкости аккумулятора.

Для сравнения, 11-дюймовый iPad Pro получил батарею емкостью 31,29 Вт-ч (примерно 8160-8340 мА-ч), а 13-дюймовая модель — аккумулятор на 38,99 Вт-ч (примерно 10290-10430 мА-ч).

Напомним, Xiaomi готовит к выходу новый планшет Redmi Pad 2 SE. Устройство позиционируется как компактный и доступный вариант для повседневных задач.

Фокус также сообщал, что бренд 8849 выпустил защищенный планшет Tank Pad Ultra со встроенным проектором.