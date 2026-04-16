Достойна альтернатива iPad Pro: потужний планшет з чудовою ціною вже на підході (фото)

Компанія OnePlus готується випустити новий планшет OnePlus Pad 4, який може перевершити iPad Pro від Apple в одній з найважливіших областей.

OnePlus Pad 4 працюватиме на Snapdragon 8 Elite Gen 5, підтримуватиме новий стилус OnePlus Stylo Pro та зможе тривалий час працювати без підзарядки. Про це йдеться на офіційному сайті OnePlus.

Компанія анонсувала планшет з вісьмома динаміками, налаштуванням Dolby Atmos та акумулятором ємністю 13 380 мАг. Це найбільша АКБ, яку бренд коли-небудь встановлював у планшет.

OnePlus Pad 4

OnePlus Pad 4 також отримав 13,2-дюймовий 3.4K дисплей з підтримкою Dolby Vision та сумісність зі стилусом Stylo Pro, який має 16 000 рівнів тиску та постачається з двома наконечниками. Варто враховувати, що стилус продаватиметься окремо.

Додаткові деталі про OnePlus Pad 4 розкрив інсайдер Anvin в соцмережі X. За його даними, новий планшет матиме частоту оновлення дисплея 144 Гц, підтримку дротової зарядки потужністю 80 Вт, 12 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ постійної пам'яті.

OnePlus Pad 4 вийде в Індії 30 квітня. Дата глобального релізу поки не розголошується.

OnePlus Pad 4 проти iPad Pro

OnePlus Pad 4 Фото: OnePlus

Як зазначає PhoneArena, майбутній OnePlus Pad 4 може стати сильним конкурентом iPad з чудовою ціною. Цей планшет не лише пропонує відмінну продуктивність, але й перевершує найкращі моделі iPad за ємністю акумулятора.

Для порівняння, 11-дюймовий iPad Pro отримав батарею ємністю 31,29 Вт·год (приблизно 8160–8340 мА·год), а 13-дюймова модель — акумулятор на 38,99 Вт·год (приблизно 10290–10430 мА·год).

