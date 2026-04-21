Потужний Redmi K90 Max отримав акумулятор на 8550 мАг: ціна смартфона вже відома (фото)

Xiaomi представила ігровий смартфон Redmi K90 Max. Головними фішками пристрою стали вбудована система активного охолодження і батарея екстремальної ємності.

Це перший телефон китайського бренду з внутрішнім вентилятором, що працює в парі з топовим процесором MediaTek. Про специфікації та ціни новинки пише Gizmochina.

Охолодження та продуктивність

Смартфон оснащений кулером діаметром 18,1 мм із суцільнометалевим підшипником. Лопаті вентилятора нахилені вперед для ефективного захоплення повітря через герметичний канал. Система знижує температуру процесора на 10 градусів за 100 секунд роботи. Максимальний рівень шуму обмежений 32 дБ.

За обчислення відповідає топовий процесор MediaTek Dimensity 9500. Йому допомагає в іграх окремий графічний ШІ-чіп D2. Зв'язка забезпечує плавну картинку з частотою до 165 fps у мобільних хітах. Апарат комплектується оперативною пам'яттю нового стандарту LPDDR5X Ultra і швидким флеш-накопичувачем UFS 4.1.

Особливості Redmi K90 Max: процесор флагманського рівня, акумулятор 8550 мАг, дисплей 165 Гц, металева рамка, повітряне охолодження, 165 fps у 40+ іграх, звук від Bose, захист від води за високими стандартами Фото: Xiaomi

Дисплей і автономність

Redmi K90 Max має плоский 6,83-дюймовий екран з роздільною здатністю 1.5K. Матриця підтримує частоту оновлення 165 Гц і технологію підсвічування M10. Для зниження навантаження на очі застосовується технологія придушення мерехтіння (DC dimming) на всіх рівнях яскравості. Користувачам також доступний спеціальний ігровий режим захисту зору і мінімальний рівень світіння в 1 ніт.

Усередині встановлена батарея ємністю 8550 мАг. Смартфон підтримує технологію швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Камери, захист і зв'язок

Основний блок камер складається з 50-мегапіксельного сенсора оптичного формату 1/1,55 дюйма і надширококутного об'єктива на 8 Мп. Спереду в екран вбудована селфі-камера на 20 Мп.

Корпус пристрою отримав сертифікацію захисту від води і пилу відразу за трьома стандартами: IP66, IP68 і IP69. Волога не проникає до плат навіть попри наявність вентиляційних отворів. У список додаткових опцій входять гіроскоп із частотою опитування 400 Гц, система з трьох мікрофонів для ігор у горизонтальному положенні та два чипи Surge T1+ для стабілізації мережевого сигналу. Телефон має ультразвуковий сканер відбитків пальців, лінійний вібромотор по осі X і стереодинаміки від компанії Bose.

Забарвлення Redmi K90 Max

Ціни

Redmi K90 Max випускається в алюмінієвій рамці з тонкими екранними рамками. На вибір доступні три кольори: сріблястий (Space Silver), чорний (Shadow Black) і блакитний (Sky Blue).

Вартість смартфона на китайському ринку становить:

12 ГБ / 256 ГБ — 513 доларів;

16 ГБ / 256 ГБ — 557 доларів;

12 ГБ / 512 ГБ — 586 доларів;

16 ГБ / 512 ГБ — 630 доларів;

16 ГБ / 1 ТБ — 733 долари.

