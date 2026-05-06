Эти смартфоны — хиты продаж: названы 10 самых популярных моделей в мире (фото)

iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам первого квартала 2026 года. Топ-10 бестселлеров приводит аналитическая компания Counterpoint Research.

Лидерство на рынке уверенно делят корпорации Apple и Samsung. Подробную статистику мировых продаж сообщает издание 9to5mac.

В первом квартале 2026 года стандартный iPhone 17 занял 6% глобального рынка. Следующие две строчки рейтинга также достались гаджетам Apple — моделям iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. Аналитики объясняют популярность базового iPhone 17 удачным обновлением аппаратной части. Аппарат получил увеличенный начальный объем памяти, улучшенное разрешение камеры и повышенную частоту обновления экрана. Это приблизило его по характеристикам к Pro-версиям и обеспечило высокий спрос. Продажи устройства заметно выросли в США, Китае, а в Южной Корее увеличились в три раза. Прошлогодний iPhone 16 расположился на шестой позиции списка. При этом новая модель iPhone Air в десятку лидеров не попала.

Відео дня

Топ-10 самых популярных смартфонов в мире по версии Counterpoint Фото: Counterpoint Research

Сразу пять позиций в рейтинге из десяти заняли доступные аппараты линейки Samsung Galaxy A. Самым популярным Android-смартфоном в мире стал Galaxy A07 4G, который оказался на четвертом месте общего зачета. Наибольший интерес к этой модели зафиксирован в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Покупателей привлекает обещание производителя выпускать обновления программного обеспечения и патчи безопасности для этого телефона на протяжении шести лет.

В топ-10 также вошли модели Samsung Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A17 4G. Десятое место досталось самому доступному аппарату в списке — Xiaomi Redmi A5.

Флагманский аппарат Samsung Galaxy S26 Ultra немного не дотянул до попадания в десятку. Однако его стартовые продажи оказались выше показателей предшественника. Главными козырями модели стали встроенные функции искусственного интеллекта и впервые примененный в отрасли дисплей с защитой приватности.

iPhone 17: самый популярный смартфон в мире Фото: Tom's Guide

По данным исследователей, на долю десяти самых популярных смартфонов пришлось 25% всех мировых продаж. Это самый высокий уровень концентрации рынка для первого квартала за всю историю наблюдений. Эксперты связывают эту тенденцию со стабильным спросом на серию iPhone 17 и подорожанием компонентов из-за дефицита памяти. Возросшая себестоимость комплектующих бьет по бюджетному сегменту Android-устройств, заставляя производителей смещать фокус в сторону премиальных продуктов.

Ранее сообщалось про смартфоны среднего класса с мощными чипами. Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежие рейтинги производительности за апрель. В списках доминируют телефоны на базе процессоров от компаний Qualcomm и MediaTek.

Также Фокус писал про качественный смартфон до 5 000 грн, который стал хитом в Украине. Характеристики ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A07 4G вполне подходят для простых повседневных задач, а длительная поддержка обновлений ПО означает, что эта модель прослужит долгие годы.