Качественный смартфон до 5 000 грн: какая модель Samsung стала хитом в Украине (фото)

Характеристики ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A07 4G вполне подходят для простых повседневных задач, а длительная поддержка обновлений ПО означает, что эта модель прослужит долгие годы.

Samsung Galaxy A07 4G пользуется большой популярностью в Украине, в частности из-за очень доступной цены. Фокус собрал характеристики смартфона, результаты тестирования от GSMArena, а также отзывы украинцев.

Производительность Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 работает на процессоре MediaTek Helio G99. Это довольно скромный чипсет, однако он один из лучших в бюджетном сегменте. Доступны конфигурации до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через слот microSD.

Galaxy A07 4G

Во время тестов Galaxy A07 продемонстрировал в целом удовлетворительные результаты для базовых задач (результат AnTuTu v10 — 394 421 баллов). Процессор показал себя лучше чем Helio G100 и Exynos 1330, однако Dimensity 7025 Ultra и Exynos 1380 все еще впереди. Эксперты также отмечают, что Helio G99 не выделяет много тепла и его достаточно легко контролировать.

Камера Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 оснащен двойной основной камерой, включающей 50-мегапиксельный модуль от Samsung и 2-мегапиксельную макрокамеру. Спереди есть фронтальная камера на 8 МП. Приложение камеры почти такое же, как и в каждом современном телефоне Samsung.

Что касается качества фото, эксперты назвали его приемлемым. Основная камера Galaxy A07 предлагает неплохую детализацию, однако цвета немного нечеткие, а динамический диапазон далек от идеального. Качество фото на фронтальную камеру может существенно отличаться, в зависимости от условий съемки.

Стоит отметить, что камера Galaxy A07 по умолчанию снимает объединенные фотографии с разрешением около 12,5 МП. При желании ее можно настроить на съемку с полным разрешением 50 МП. Тогда фото будут более естественными и с меньшим искусственным повышением резкости.

Дисплей Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 имеет большой 6,7-дюймовый ЖК-дисплей, однако он не слишком яркий. В стандартизированном тестировании дисплей продемонстрировал яркость около 451 нит, что недостаточно для комфортного использования на улице. Автоматическая регулировка яркости работает довольно хорошо, но не существенно улучшает ситуацию.

Galaxy A07 4G

Galaxy A07 получил более плавный экран, по сравнению с предыдущей моделью. Samsung предлагает адаптивную частоту обновления с максимальным показателем 90 Гц, которая автоматически снижается до 60 Гц, когда на экране нет движения.

Аккумулятор Samsung Galaxy A07 4G

Батарея Galaxy A07 4G имеет емкость 5000 мАч, что является достаточно стандартным показателем для смартфонов Samsung. Тесты показали, что устройство выдерживает почти 13 часов без подзарядки.

Смартфон использует проверенную технологию зарядки Samsung мощностью 25 Вт на основе технологии PD. Стоит учитывать, что зарядного устройства в комплекте нет, поэтому его придется купить отдельно.

ПО Samsung Galaxy A07 4G

Одним из преимуществ Galaxy A07 длительная поддержка обновлений. Samsung обещает шесть лет основных обновлений ОС.

Galaxy A07 4G

Смартфон поставляется на Android 15 с собственной надстройкой Samsung One UI версии 7. Большинство расширенных функций и возможностей, связанных с искусственным интеллектом, ограничены из-за недостаточной вычислительной мощности.

Динамик и датчики Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 4G имеет один динамик, который не может похвастаться высоким качеством звука. Несмотря на это смартфон все же получил некоторые более продвинутые аудиофункции, такие как Dolby Atmos.

Устройство также имеет довольно скромный набор датчиков: акселерометр MES mc34x9 и комбинированный датчик освещения и приближения SENSORTEK stk6a7x. Нет магнитометра (компаса), гироскопа и барометра.

Отзывы покупателей в Украине

Пользователи Samsung Galaxy A07 4G отмечают хорошее соотношение цены и качества. Несмотря на довольно скромные характеристики, смартфон работает достаточно быстро и плавно даже с 4 ГБ памяти. Украинцы нередко выбирают данную модель для своих детей и пожилых родителей.

Galaxy A07 4G хвалят за большой экран, неплохое качество фото при хорошем дневном освещении и приличное время работы от аккумулятора. По словам покупателей, телефон заряжается от 20 до 100 % примерно за 1 час 20 мин. Среди недостатков Galaxy A07 4G чаще всего упоминают звук. Если в наушниках смартфон звучит хорошо, то динамик оставляет желать лучшего.

Цена Samsung Galaxy A07 4G в Украине — 4 899 грн.

