Якісний смартфон до 5 000 грн: яка модель Samsung стала хітом в Україні (фото)

Характеристики ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A07 4G цілком достатні для простих повсякденних завдань, а тривала підтримка оновлень ПЗ означає, що ця модель прослужить роками.

Samsung Galaxy A07 4G користується великою популярністю в Україні, зокрема через дуже доступну ціну. Фокус зібрав характеристики смартфона, результати тестування від GSMArena, а також відгуки українців.

Продуктивність Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 працює на процесорі MediaTek Helio G99. Це досить скромний чипсет, однак він один з найкращих у бюджетному сегменті. Доступні конфігурації до 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті з можливістю розширення через слот microSD.

Galaxy A07 4G

Під час тестів Galaxy A07 продемонстрував загалом задовільні результати для базових завдань (результат AnTuTu v10 — 394 421 балів). Процесор показав себе краще ніж Helio G100 та Exynos 1330, однак Dimensity 7025 Ultra та Exynos 1380 все ще попереду. Експерти також відзначають, що Helio G99 не виділяє забагато тепла і його досить легко контролювати.

Камера Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 оснащений подвійною основною камерою, що включає 50-мегапіксельний модуль від Samsung та 2-мегапіксельну макрокамеру. Спереду є фронтальна камера на 8 МП. Застосунок камери майже такий самий, як і в кожному сучасному телефоні Samsung.

Що стосується якості фото, експерти назвали її прийнятною. Основна камера Galaxy A07 пропонує непогану деталізацію, проте кольори трохи нечіткі, а динамічний діапазон далекий від ідеального. Якість фото на фронтальну камеру може суттєво різнитись, залежно від умов зйомки.

Варто зазначити, що камера Galaxy A07 за замовчуванням знімає об'єднані фотографії з роздільною здатністю близько 12,5 МП. При бажанні її можна налаштувати на зйомку з повною роздільною здатністю 50 МП. Тоді фото будуть більш природними та з меншим штучним підвищенням різкості.

Дисплей Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 має великий 6,7-дюймовий РК-дисплей, однак він не надто яскравий. У стандартизованому тестуванні дисплей продемонстрував яскравість близько 451 ніт, що недостатньо для комфортного використання на вулиці. Автоматичне регулювання яскравості працює досить добре, але не суттєво покращує ситуацію.

Galaxy A07 4G

Galaxy A07 отримав більш плавний екран, порівняно з попередньої моделлю. Samsung пропонує адаптивну частоту оновлення з максимальним показником 90 Гц, яка автоматично знижується до 60 Гц, коли на екрані немає руху.

Акумулятор Samsung Galaxy A07 4G

Батарея Galaxy A07 4G має ємність 5000 мАг, що є досить стандартним показником для смартфонів Samsung. Тести показали, що пристрій витримує майже 13 годин без підзарядки.

Смартфон використовує перевірену технологію зарядки Samsung потужністю 25 Вт на основі технології PD. Варто враховувати, що зарядного пристрою у комплекті немає, тож його доведеться купити окремо.

ПЗ Samsung Galaxy A07 4G

Однією з переваг Galaxy A07 тривала підтримка оновлень. Samsung обіцяє шість років основних оновлень ОС.

Galaxy A07 4G

Смартфон постачається на Android 15 з власною надбудовою Samsung One UI версії 7. Більшість розширених функцій та можливостей, пов’язаних зі штучним інтелектом, обмежені через недостатню обчислювальну потужність.

Динамік та датчики Samsung Galaxy A07 4G

Galaxy A07 4G має один динамік, який не може похваитися високою якістю звуку. Попри це смартфон все ж отримав деякі більш просунуті аудіофункції, такі як Dolby Atmos.

Пристрій також має досить скромний набір датчиків: акселерометр MES mc34x9 та комбінований датчик освітлення та наближення SENSORTEK stk6a7x. Немає магнітометра (компаса), гіроскопа та барометра.

Відгуки покупців в Україні

Користувачі Samsung Galaxy A07 4G відзначають хороше співвідношення ціни та якості. Попри доволі скромні характеристики, смартфон працює досить швидко та плавно навіть із 4 ГБ пам’яті. Українці нерідко обирають дану модель для свої дітей та літніх батьків.

Galaxy A07 4G хвалять за великий екран, непогану якість фото за хорошого денного освітлення та пристойний час роботи від акумулятора. За словами покупців, телефон заряджається від 20 до 100 % приблизно за 1 годину 20хв. Серед недоліків Galaxy A07 4G найчастіше згадують звук. Якщо у навушниках смартфон звучить добре, то динамік залишає бажати кращого.

Ціна Samsung Galaxy A07 4G в Україні — 4 899 грн.

