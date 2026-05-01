Набагато дешевша альтернатива Galaxy S26 Ultra: експерт порадив 3 смартфони на 2026 рік (фото)

Дефіцит мікросхем пам'яті призвів до того, що смартфони 2026 року значно зросли в ціні. З огляду на це, найновіші флагманські телефони видаються менш вигідною покупкою.

Через вищі ціни смартфони 2026 року стикаються з жорсткішою конкуренцією з боку своїх попередників, ніж з боку прямих конкурентів. З огляду на це, експерт порталу ZDNET порадив 3 моделі, які можна купити замість флагмана, такого як Samsung Galaxy S26 Ultra.

Google Pixel 10

Хоча Google нещодавно випустила бюджетний Pixel 10a із застарілим чіпсетом Tensor G4, експерти радять звернути увагу на базовий флагман Pixel 10, який вийшов влітку 2025 року.

Pixel 10 пропонує більше оперативної пам’яті (12 ГБ), спеціальну телеоб’єктивну камеру та навіть магнітну бездротову зарядку. При цьому коштує він не набагато дорожче за Pixel 10a.

Ціна базового Pixel 10 в Україні — від 31 589 грн.

Samsung Galaxy S25

Прихильникам смартфонів Samsung експерт радить звернути увагу на серію Galaxy S25, включно з моделями Galaxy S25 Plus та Galaxy S25 Ultra.

Найкращий складаний смартфон у 2026 році: Galaxy Z Flip 7 проти Moto Razr 70 Ultra (фото)

Флагманські смартфони Galaxy S26 отримали досить скромні оновлення, порівняно зі своїми попередниками, особливо в плані камери та акумулятора. Тож Galaxy S25 буде розумним та більш економним вибором у 2026 році.

Ціна базового Samsung Galaxy S25 в Україні — від 28 445 грн.

iPhone 17e

Смартфони Apple зазвичай не можуть похвалитися доступністю, однак новий iPhone 17e має досить непогане співвідношення ціни та функціоналу.

На думку експерта, щорічні оновлення iPhone 17e все ще перевершують пропозиції середнього класу від Samsung та Google. Це робить його чудовою альтернативою флагманам у 2026 році.

Ціна iPhone 17e в Україні — від 31 999 грн.

Нагадаємо, смартфон Motorola Signature може скласти достойну конкуренцію таким флагманськими моделями, як Pixel 10 Pro, Galaxy S26 Plus та iPhone 17 Pro.

Фокус також повідомляв, що Oppo анонсувала новий флагманський смартфон Find X9 Ultra, який перевершує iPhone 17 Pro Max за деякими параметрами.