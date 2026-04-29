Забудьте про Galaxy S26 Plus: дешевший смартфон краще показав себе в тестах (фото)

Смартфон Motorola Signature може скласти достойну конкуренцію таким флагманськими моделями, як Google Pixel 10 Pro, Sumsung Galaxy S26 Plus та iPhone 17 Pro.

Motorola Signature перевершує свого основного конкурента Galaxy S26 Plus у деяких ключових аспектах, як от продуктивність камери та дизайн. Детальніше про смартфон розповіли експерти порталу PhoneArena.

Дизайн Motorola Signature

Motorola Signature Фото: PhoneArena

Motorola Signature поєднує у собі всі дизайнерські досягнення Motorola за останні кілька років. Смартфон отримав гладку алюмінієву рамку в поєднанні із задньою пластиною, що імітує саржевий матеріал.

Тонкий корпус товщиною всього 6,99 мм має легкі вигини та окрему кнопку штучного інтелекту на лівому боці. Він також може похвалитися захищеністю від серйозних падінь та струменів води води під високим тиском за стандартами IP69 та MIL-STD 810H.

Смартфон доступний у двох кольорах: Pantone Martini Olive та Pantone Carbon. У комплекті також є кабель USB-C, захисний чохол із твердим корпусом, лоток для вилучення SIM-картки, листівки та інструкції.

Дисплей Motorola Signature

Дисплей Motorola Signature Фото: PhoneArena

Motorola Signature отримав великий 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей, який може забезпечувати частоту оновлення до 165 Гц. Виробник стверджує, що смартфон здатен досягти пікової яскравості 6200 ніт. У реальних тестах він продемонстрував пікову яскравість 1572 ніт, що також пристойний показник.

Експерти відзначили ультразвуковий сканер відбитків пальців, який працює дуже швидко та точно. Також є функція розблокування обличчям, однак вона менш низького класу.

Камера Motorola Signature

В ході тестування Motorola Signature отримав сумарний бал у 143 бали. Це сукупний результат дуже високого балу за фотозйомку (152 бали) та слабшого балу за відеозйомку (134 бали).

Смартфон оснащений чотирма 50-мегапіксельними камерами: трьома на задній панелі та однією фронтальною. Основна камера використовує досить великий сенсор Sony Lytia 1/1,28 дюйма, тоді як 3-кратний телеоб'єктив має сенсор 1/1,95 дюйма.

Фото на Motorola Signature Фото: PhoneArena

За словами експертів, загалом цей телефон робить чудові фото. Він пропонує точну передачу кольору, а також опцію 6-кратного масштабування без втрат, яка забезпечується кадруванням на сенсорі. Відео мають непоганий динамічний діапазон, але деталізація залишає бажати кращого.

Продуктивність та ПЗ Motorola Signature

Motorola Signature працює на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. В тестах на Geekbench 6 він суттєво перевершує Pixel 10, однак дещо поступається Galaxy S26 Plus та iPhone 17 Pro. Смартфон доступний з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 512 ГБ пам'яті UFS 4.1.

Motorola Signature Фото: PhoneArena

Що стосується програмного забезпечення, Motorola Signature пропонує одну з найкращих оболонок Android на ринку. Вона на 95% ідентичне тому, що зазвичай пропонують телефони Pixel. Інші 5% — це корисні доповнення Motorola до інтерфейсу, такі як користувацькі жести Moto та набагато зручніший процес персоналізації. Штучний інтелект також є важливою частиною інтерфейсу.

Motorola обіцяє для цієї моделі сім років підтримки програмного забезпечення, що дуже пристойний термін.

Акумулятор Motorola Signature

Motorola Signature отримав кремній-вуглецеву батарею ємністю 5200 мАг. Для порівняння, флагман Galaxy S26 Ultra має літій-іонний акумулятор ємністю 5000 мАг.

Тести показали, що смартфон може витримувати більше 11 годин скролінгу вебсторінок, майже 9 годин перегляду відео, а також трохи більше 8 годин 3D-ігор. При цьому яскравість екрана була вручну встановлена на 200 ніт.

Телефон підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Повна зарядка займає 47 хвилин, а за 30 хвили акумулятор досягає 78%. Варто враховувати, що у комплекті немає адаптера для живлення від мережі.

Чи варто купувати Motorola Signature

За результатами тестування експерти дійшли висновку, що Motorola Signature перевершує Galaxy S26 Plus за співвідношенням ціни та якості. Серед його основних переваг — чудовий дисплей, продуктивність, потужна камеру та преміальний дизайн, який не є черговим клоном iPhone.

Ціна Motorola Signature в Україні — від 37 900 до 43 000 грн.

