Забудьте о Galaxy S26 Plus: более дешевый смартфон лучше показал себя в тестах (фото)

Смартфон Motorola Signature может составить достойную конкуренцию таким флагманскими моделями, как Google Pixel 10 Pro, Sumsung Galaxy S26 Plus и iPhone 17 Pro.

Motorola Signature превосходит своего основного конкурента Galaxy S26 Plus в некоторых ключевых аспектах, таких как производительность камеры и дизайн. Подробнее о смартфоне рассказали эксперты портала PhoneArena.

Дизайн Motorola Signature

Motorola Signature сочетает в себе все дизайнерские достижения Motorola за последние несколько лет. Смартфон получил гладкую алюминиевую рамку в сочетании с задней пластиной, имитирующей саржевый материал.

Тонкий корпус толщиной всего 6,99 мм имеет легкие изгибы и отдельную кнопку искусственного интеллекта на левой стороне. Он также может похвастаться защищенностью от серьезных падений и струй воды под высоким давлением по стандартам IP69 и MIL-STD 810H.

Смартфон доступен в двух цветах: Pantone Martini Olive и Pantone Carbon. В комплекте также есть кабель USB-C, защитный чехол с твердым корпусом, лоток для извлечения SIM-карты, открытки и инструкции.

Дисплей Motorola Signature

Motorola Signature получил большой 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей, который может обеспечивать частоту обновления до 165 Гц. Производитель утверждает, что смартфон способен достичь пиковой яркости 6200 нит. В реальных тестах он продемонстрировал пиковую яркость 1572 нит, что также приличный показатель.

Эксперты отметили ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который работает очень быстро и точно. Также есть функция разблокировки лицом, однако она менее низкого класса.

Камера Motorola Signature

В ходе тестирования Motorola Signature получил суммарный балл в 143 балла. Это совокупный результат очень высокого балла за фотосъемку (152 балла) и более слабого балла за видеосъемку (134 балла).

Смартфон оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами: тремя на задней панели и одной фронтальной. Основная камера использует достаточно большой сенсор Sony Lytia 1/1,28 дюйма, тогда как 3-кратный телеобъектив имеет сенсор 1/1,95 дюйма.

По словам экспертов, в целом этот телефон делает отличные фото. Он предлагает точную цветопередачу, а также опцию 6-кратного масштабирования без потерь, которая обеспечивается кадрированием на сенсоре. Видео имеют неплохой динамический диапазон, но детализация оставляет желать лучшего.

Производительность и ПО Motorola Signature и его производительность

Motorola Signature работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. В тестах на Geekbench 6 он существенно превосходит Pixel 10, однако несколько уступает Galaxy S26 Plus и iPhone 17 Pro. Смартфон доступен с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 4.1.

Что касается программного обеспечения, Motorola Signature предлагает одну из лучших оболочек Android на рынке. Она на 95% идентична тому, что обычно предлагают телефоны Pixel. Остальные 5% — это полезные дополнения Motorola к интерфейсу, такие как пользовательские жесты Moto и гораздо более удобный процесс персонализации. Искусственный интеллект также является важной частью интерфейса.

Motorola обещает для этой модели семь лет поддержки программного обеспечения, что очень приличный срок.

Аккумулятор Motorola Signature

Motorola Signature получил кремний-углеродную батарею емкостью 5200 мАч. Для сравнения, флагман Galaxy S26 Ultra имеет литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Тесты показали, что смартфон может выдерживать более 11 часов скроллинга веб-страниц, почти 9 часов просмотра видео, а также чуть более 8 часов 3D-игр. При этом яркость экрана была вручную установлена на 200 нит.

Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Полная зарядка занимает 47 минут, а за 30 минут аккумулятор достигает 78%. Стоит учитывать, что в комплекте нет адаптера для питания от сети.

Стоит ли покупать Motorola Signature

По результатам тестирования эксперты пришли к выводу, что Motorola Signature превосходит Galaxy S26 Plus по соотношению цены и качества. Среди его основных преимуществ — великолепный дисплей, производительность, мощная камера и премиальный дизайн, который не является очередным клоном iPhone.

Цена Motorola Signature в Украине — от 37 900 до 43 000 грн.

