Найкращий складаний смартфон у 2026 році: Galaxy Z Flip 7 проти Moto Razr 70 Ultra (фото)

Майбутній складаний смартфон Motorola Razr 70 Ultra може перевершити свого основного конкурента Samsung Galaxy Z Flip 7 за низкою показниками, водночас поступаючись йому в деяких моментах.

Samsung Galaxy Z Flip 7 акцентує увагу на довговічності та штучному інтелекті (ШІ), тоді як новий телефон Motorola повністю зосереджений на апаратному забезпеченні. Про переваги кожного з цих смартфонів розповів експерт порталу ZDNET Сезар Каденас.

Кому варто купити Samsung Galaxy Z Flip 7

Однією з основних переваг складного смартфона Samsung є нижча ціна. Оскільки Galaxy Z Flip 7 вийшов ще у 2025 році, подекуди він продається дешевше своєї стартової вартості. При цьому він пропонує чудові характеристики, як от яскравий 4,1-дюймовий екран FlexWindow, довговічну батарею та тонкий корпус.

Galaxy Z Flip 7 також буде кращим вибором для шанувальників ШІ. Користувачі Galaxy AI отримують доступ до великого набору ШІ-інструментів та пряму підтримку Google Gemini. Окрім того, при купівлі Galaxy Z Flip 7 можна отримати шість місяців безкоштовного доступу до Google AI Pro.

Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 7:

дисплей — 6,9-дюймовий основний Dynamic AMOLED 2X;

вага — 188 г;

процесор — Exynos 2500;

оперативна пам'ять/сховище — 12 ГБ/256 ГБ або 12 ГБ/512 ГБ;

акумулятор 4300 мАг;

камера 12 МП надширококутний об'єктив f/2.2, 50 МП ширококутний об'єктив f/1.8;

фронтальна камера — 10 МП f/2.2.

Кому краще підійде Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Ultra ще не надійшов у продаж, однак оприлюдненні характеристики вказують на те, що він працювати краще, ніж його конкурент. Обидва смартфони працюють на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, однак Razr 70 Ultra має 16 ГБ оперативної пам'яті, тоді як Galaxy S25 Ultra — лише 12 ГБ.

Другою перевагою Razr 70 Ultra є акумулятор. Смартфон отримав батарею ємністю 5000 мАг із зарядкою TurboPower потужністю 68 Вт. У поєднанні з чипом Qualcomm цей телефон обіцяє бути надзвичайно витривалим.

Важливо

Найкраща альтернатива Samsung: чим порадує новий смартфон Motorola (відео)

Motorola також може випередити Samsung за продуктивністю камери. Razr 70 Ultra оснащений 50-мегапіксельним основним об'єктивом, 50-мегапіксельною надширококутною камерою та 50-мегапіксельною фронтальною камерою.

Особливістю камери Razr 70 Ultra став датчик LOFIC всередині основного об'єктива. За даними Motorola, він дозволить захоплювати до 6 разів більший динамічний діапазон, що має забезпечити кращий контроль над світлом та тінями. До цього також додаються нові режими та функції зйомки.

Характеристики Motorola Razr 70 Ultra:

дисплей — 7-дюймовий основний Extreme AMOLED / 4-дюймовий захисний екран;

вага — 199 г;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

оперативна пам'ять/сховище — 16 ГБ/512 ГБ;

акумулятор — 5000 мАг із зарядкою TurboPower потужністю 68 Вт;

камера — 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив + макрозйомка | 50-мегапіксельний сенсор LOFIC;

фронтальна камера — 50 МП.

Нагадаємо, Motorola представила нову серію складаних смартфонів, що включає моделі Razr 70, Razr 70 Plus та Razr 70 Ultra.

Фокус також повідомляв, що Motorola анонсувала бюджетні телефони Moto G37 та Moto G47, розкривши їхні характеристики.