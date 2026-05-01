Лучший складной смартфон в 2026 году: Galaxy Z Flip 7 против Moto Razr 70 Ultra (фото)
Будущий складной смартфон Motorola Razr 70 Ultra может превзойти своего основного конкурента Samsung Galaxy Z Flip 7 по ряду показателей, в то же время уступая ему в некоторых моментах.
Samsung Galaxy Z Flip 7 акцентирует внимание на долговечности и искусственном интеллекте (ИИ), тогда как новый телефон Motorola полностью сосредоточен на аппаратном обеспечении. О преимуществах каждого из этих смартфонов рассказал эксперт портала ZDNET Сезар Каденас.
Кому стоит купить Samsung Galaxy Z Flip 7
Одним из основных преимуществ складного смартфона Samsung является более низкая цена. Поскольку Galaxy Z Flip 7 вышел еще в 2025 году, иногда он продается дешевле своей стартовой стоимости. При этом он предлагает отличные характеристики, такие как яркий 4,1-дюймовый экран FlexWindow, долговечную батарею и тонкий корпус.
Galaxy Z Flip 7 также будет лучшим выбором для поклонников ИИ. Пользователи Galaxy AI получают доступ к большому набору ИИ-инструментов и прямую поддержку Google Gemini. Кроме того, при покупке Galaxy Z Flip 7 можно получить шесть месяцев бесплатного доступа к Google AI Pro.
Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 7:
- дисплей — 6,9-дюймовый основной Dynamic AMOLED 2X;
- вес — 188 г;
- процессор — Exynos 2500;
- оперативная память/хранилище — 12 ГБ/256 ГБ или 12 ГБ/512 ГБ;
- аккумулятор 4300 мАч;
- камера 12 МП сверхширокоугольный объектив f/2.2, 50 МП широкоугольный объектив f/1.8;
- фронтальная камера — 10 МП f/2.2.
Кому лучше подойдет Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra еще не поступил в продажу, однако обнародованные характеристики указывают на то, что он работать лучше, чем его конкурент. Оба смартфона работают на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, однако Razr 70 Ultra имеет 16 ГБ оперативной памяти, тогда как Galaxy S25 Ultra — только 12 ГБ.
Вторым преимуществом Razr 70 Ultra является аккумулятор. Смартфон получил батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой TurboPower мощностью 68 Вт. В сочетании с чипом Qualcomm этот телефон обещает быть чрезвычайно выносливым.Важно
Motorola также может опередить Samsung по производительности камеры. Razr 70 Ultra оснащен 50-мегапиксельным основным объективом, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной фронтальной камерой.
Особенностью камеры Razr 70 Ultra стал датчик LOFIC внутри основного объектива. По данным Motorola, он позволит захватывать до 6 раз больший динамический диапазон, что должно обеспечить лучший контроль над светом и тенями. К этому также добавляются новые режимы и функции съемки.
Характеристики Motorola Razr 70 Ultra:
- дисплей — 7-дюймовый основной Extreme AMOLED / 4-дюймовый защитный экран;
- вес — 199 г;
- процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;
- оперативная память/хранилище — 16 ГБ/512 ГБ;
- аккумулятор — 5000 мАч с зарядкой TurboPower мощностью 68 Вт;
- камера — 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив + макросъемка | 50-мегапиксельный сенсор LOFIC;
- фронтальная камера — 50 МП.
Напомним, Motorola представила новую серию складных смартфонов, включающую модели Razr 70, Razr 70 Plus и Razr 70 Ultra.
