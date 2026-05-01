Гораздо более дешевая альтернатива Galaxy S26 Ultra: эксперт посоветовал 3 смартфона на 2026 год (фото)
Дефицит микросхем памяти привел к тому, что смартфоны 2026 года значительно выросли в цене. Учитывая это, новейшие флагманские телефоны кажутся менее выгодной покупкой.
Из-за более высоких цен смартфоны 2026 года сталкиваются с более жесткой конкуренцией со стороны своих предшественников, чем со стороны прямых конкурентов. Учитывая это, эксперт портала ZDNET посоветовал 3 модели, которые можно купить вместо флагмана, такого как Samsung Galaxy S26 Ultra.
Google Pixel 10
Хотя Google недавно выпустила бюджетный Pixel 10a с устаревшим чипсетом Tensor G4, эксперты советуют обратить внимание на базовый флагман Pixel 10, который вышел летом 2025 года.
Pixel 10 предлагает больше оперативной памяти (12 ГБ), специальную телеобъективную камеру и даже магнитную беспроводную зарядку. При этом стоит он не намного дороже Pixel 10a.
- Цена базового Pixel 10 в Украине — от 31 589 грн.
Samsung Galaxy S25
Поклонникам смартфонов Samsung эксперт советует обратить внимание на серию Galaxy S25, включая модели Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.Важно
Флагманские смартфоны Galaxy S26 получили достаточно скромные обновления по сравнению со своими предшественниками, особенно в плане камеры и аккумулятора. Поэтому Galaxy S25 будет разумным и более экономным выбором в 2026 году.
- Цена базового Samsung Galaxy S25 в Украине — от 28 445 грн.
iPhone 17e
Смартфоны Apple обычно не могут похвастаться доступностью, однако новый iPhone 17e имеет довольно неплохое соотношение цены и функционала.
По мнению эксперта, ежегодные обновления iPhone 17e все еще превосходят предложения среднего класса от Samsung и Google. Это делает его отличной альтернативой флагманам в 2026 году.
- Цена iPhone 17e в Украине — от 31 999 грн.
