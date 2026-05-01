Гораздо более дешевая альтернатива Galaxy S26 Ultra: эксперт посоветовал 3 смартфона на 2026 год (фото)

Дефицит микросхем памяти привел к тому, что смартфоны 2026 года значительно выросли в цене. Учитывая это, новейшие флагманские телефоны кажутся менее выгодной покупкой.

Из-за более высоких цен смартфоны 2026 года сталкиваются с более жесткой конкуренцией со стороны своих предшественников, чем со стороны прямых конкурентов. Учитывая это, эксперт портала ZDNET посоветовал 3 модели, которые можно купить вместо флагмана, такого как Samsung Galaxy S26 Ultra.

Google Pixel 10

Хотя Google недавно выпустила бюджетный Pixel 10a с устаревшим чипсетом Tensor G4, эксперты советуют обратить внимание на базовый флагман Pixel 10, который вышел летом 2025 года.

Pixel 10 предлагает больше оперативной памяти (12 ГБ), специальную телеобъективную камеру и даже магнитную беспроводную зарядку. При этом стоит он не намного дороже Pixel 10a.

Цена базового Pixel 10 в Украине — от 31 589 грн.

Samsung Galaxy S25

Поклонникам смартфонов Samsung эксперт советует обратить внимание на серию Galaxy S25, включая модели Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.

Лучший складной смартфон в 2026 году: Galaxy Z Flip 7 против Moto Razr 70 Ultra (фото)

Флагманские смартфоны Galaxy S26 получили достаточно скромные обновления по сравнению со своими предшественниками, особенно в плане камеры и аккумулятора. Поэтому Galaxy S25 будет разумным и более экономным выбором в 2026 году.

Цена базового Samsung Galaxy S25 в Украине — от 28 445 грн.

iPhone 17e

Смартфоны Apple обычно не могут похвастаться доступностью, однако новый iPhone 17e имеет довольно неплохое соотношение цены и функционала.

По мнению эксперта, ежегодные обновления iPhone 17e все еще превосходят предложения среднего класса от Samsung и Google. Это делает его отличной альтернативой флагманам в 2026 году.

Цена iPhone 17e в Украине — от 31 999 грн.

Напомним, смартфон Motorola Signature может составить достойную конкуренцию таким флагманскими моделями, как Pixel 10 Pro, Galaxy S26 Plus и iPhone 17 Pro.

Фокус также сообщал, что Oppo анонсировала новый флагманский смартфон Find X9 Ultra, который превосходит iPhone 17 Pro Max по некоторым параметрам.