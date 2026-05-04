Найкращі компактні смартфони Android 2026 року: названо потужніші альтернативи Galaxy S26

У 2026 році базовий флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 зіткнувся з серйозною конкуренцією з боку Xiaomi 17 та Vivo X300.

Смартфони серії Samsung Galaxy S роками були найкращими компактними флагманами, проте сьогодні Xiaomi 17 та Vivo X300 перевершують Galaxy S26 за деякими параметрами. Про сильні сторони цих телефонів розповіли експерти порталу Notebookcheck.

Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 Фото: Скриншот

Galaxy S26 все ще пропонує чудовий дисплей, потужний флагманський процесор та інші преміальні функції. Смартфон також отримуватиме оновлення програмного забезпеченням протягом цілих семи років.

Водночас Galaxy S26 поступається конкурентам за низкою важливих параметрів. Смартфону бракує оновлень щодо швидкості заряджання, ємності акумулятор та деяких функцій, таких як UWB.

Характеристики Samsung Galaxy S26:

дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, ШІМ-затемнення 480 Гц;

процесор — Exynos 2600;

камери — 50 МП (Samsung GN3), 10 МП (3x телеоб'єктив), 12 МП (надширококутний об'єктив);

розміри — 149,6 x 71,7 x 7,2 мм;

вага — 167 г;

аккумулятор — 4300 мАг.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

Xiaomi 17 є одним з основних претендентів на звання найкращого компактного флагмана. Він має ергономічний дизайн, яскравий OLED-дисплей, передовий високоякісний чип та ємний акумулятор.

За словами експертів, Xiaomi 17 орієнтований на користувачів, які шукають максимальну продуктивність, швидку роботу та сучасну камеру у відносно невеликому корпусі. Xiaomi традиційно робить сильний акцент на швидкій зарядці та широкому функціоналі. Загалом Xiaomi 17 видається найбільш універсальним з протестованих смартфонів.

Характеристики Xiaomi 17:

дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, ШІМ-затемнення 2160 Гц;

процесор — Snapdragon 8 Elite 5-го покоління;

камери — 50 МП (Light Fusion 950), 50 МП (2,6-кратний телеоб'єктив), 50 МП (надширококутний об'єктив);

розміри — 151,1 x 71,8 x 8,1 мм ;

вага — 191 г;

аккумулятор — 6330 мАг.

Vivo X300

Vivo X300 Фото: Vivo

Vivo X300 — це ще один компактний флагман з яскравим дисплеєм та потужним чипсетом. Ця модель може похвалитися величезним акумулятором та низкою флагманських функцій.

З усіх трьох смартфонів Vivo X300 технічно найбільше орієнтований на фотографію. Про це свідчить його потрійна камера з роздільною здатністю 200, 50 та 50 МП і налаштуваннями ZEISS.

Характеристики Vivo X300:

дисплей — 6,31 дюйма, AMOLED, ШІМ-затемнення 2127 Гц;

процесор — Dimensity 9500;

камери — 200 МП (Samsung HPB); 50 МП (3x телеоб'єктив); 50 МП (надширококутний об'єктив);

розміри — 150,57 x 71,92 x 7,95 мм;

вага — 190 г;

аккумулятор — 5360 мАг.

