Лучшие компактные смартфоны Android 2026 года: названы более мощные альтернативы Galaxy S26

В 2026 году базовый флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны Xiaomi 17 и Vivo X300.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S годами были лучшими компактными флагманами, однако сегодня Xiaomi 17 и Vivo X300 превосходят Galaxy S26 по некоторым параметрам. О сильных сторонах этих телефонов рассказали эксперты портала Notebookcheck.

Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 все еще предлагает великолепный дисплей, мощный флагманский процессор и другие премиальные функции. Смартфон также будет получать обновления программного обеспечения в течение целых семи лет.

В то же время Galaxy S26 уступает конкурентам по ряду важных параметров. Смартфону не хватает обновлений по скорости зарядки, емкости аккумулятора и некоторых функций, таких как UWB.

Характеристики Samsung Galaxy S26:

дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, ШИМ-затемнение 480 Гц;

процессор — Exynos 2600;

камеры — 50 МП (Samsung GN3), 10 МП (3x телеобъектив), 12 МП (сверхширокоугольный объектив);

размеры — 149,6 x 71,7 x 7,2 мм;

вес — 167 г;

аккумулятор — 4300 мАч.

Сяоми 17

Xiaomi 17 является одним из основных претендентов на звание лучшего компактного флагмана. Он имеет эргономичный дизайн, яркий OLED-дисплей, передовой высококачественный чип и емкий аккумулятор.

По словам экспертов, Xiaomi 17 ориентирован на пользователей, которые ищут максимальную производительность, быструю работу и современную камеру в относительно небольшом корпусе. Xiaomi традиционно делает сильный акцент на быстрой зарядке и широком функционале. В целом Xiaomi 17 кажется наиболее универсальным из протестированных смартфонов.

Характеристики Xiaomi 17:

дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, ШИМ-затемнение 2160 Гц;

процессор — Snapdragon 8 Elite 5-го поколения;

камеры — 50 МП (Light Fusion 950), 50 МП (2,6-кратный телеобъектив), 50 МП (сверхширокоугольный объектив);

размеры — 151,1 x 71,8 x 8,1 мм ;

вес — 191 г;

аккумулятор — 6330 мАч.

Vivo X300

Vivo X300 — это еще один компактный флагман с ярким дисплеем и мощным чипсетом. Эта модель может похвастаться огромным аккумулятором и рядом флагманских функций.

Из всех трех смартфонов Vivo X300 технически больше всего ориентирован на фотографию. Об этом свидетельствует его тройная камера с разрешением 200, 50 и 50 МП и настройками ZEISS.

Характеристики Vivo X300:

дисплей — 6,31 дюйма, AMOLED, ШИМ-затемнение 2127 Гц;

процессор — Dimensity 9500;

камеры — 200 МП (Samsung HPB); 50 МП (3x телеобъектив); 50 МП (сверхширокоугольный объектив);

размеры — 150,57 x 71,92 x 7,95 мм;

вес — 190 г;

аккумулятор — 5360 мАч.

