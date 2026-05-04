Лучшие компактные смартфоны Android 2026 года: названы более мощные альтернативы Galaxy S26
В 2026 году базовый флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны Xiaomi 17 и Vivo X300.
Смартфоны серии Samsung Galaxy S годами были лучшими компактными флагманами, однако сегодня Xiaomi 17 и Vivo X300 превосходят Galaxy S26 по некоторым параметрам. О сильных сторонах этих телефонов рассказали эксперты портала Notebookcheck.
Samsung Galaxy S26
Galaxy S26 все еще предлагает великолепный дисплей, мощный флагманский процессор и другие премиальные функции. Смартфон также будет получать обновления программного обеспечения в течение целых семи лет.
В то же время Galaxy S26 уступает конкурентам по ряду важных параметров. Смартфону не хватает обновлений по скорости зарядки, емкости аккумулятора и некоторых функций, таких как UWB.
Характеристики Samsung Galaxy S26:
- дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, ШИМ-затемнение 480 Гц;
- процессор — Exynos 2600;
- камеры — 50 МП (Samsung GN3), 10 МП (3x телеобъектив), 12 МП (сверхширокоугольный объектив);
- размеры — 149,6 x 71,7 x 7,2 мм;
- вес — 167 г;
- аккумулятор — 4300 мАч.
Сяоми 17
Xiaomi 17 является одним из основных претендентов на звание лучшего компактного флагмана. Он имеет эргономичный дизайн, яркий OLED-дисплей, передовой высококачественный чип и емкий аккумулятор.Важно
По словам экспертов, Xiaomi 17 ориентирован на пользователей, которые ищут максимальную производительность, быструю работу и современную камеру в относительно небольшом корпусе. Xiaomi традиционно делает сильный акцент на быстрой зарядке и широком функционале. В целом Xiaomi 17 кажется наиболее универсальным из протестированных смартфонов.
Характеристики Xiaomi 17:
- дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, ШИМ-затемнение 2160 Гц;
- процессор — Snapdragon 8 Elite 5-го поколения;
- камеры — 50 МП (Light Fusion 950), 50 МП (2,6-кратный телеобъектив), 50 МП (сверхширокоугольный объектив);
- размеры — 151,1 x 71,8 x 8,1 мм ;
- вес — 191 г;
- аккумулятор — 6330 мАч.
Vivo X300
Vivo X300 — это еще один компактный флагман с ярким дисплеем и мощным чипсетом. Эта модель может похвастаться огромным аккумулятором и рядом флагманских функций.
Из всех трех смартфонов Vivo X300 технически больше всего ориентирован на фотографию. Об этом свидетельствует его тройная камера с разрешением 200, 50 и 50 МП и настройками ZEISS.
Характеристики Vivo X300:
- дисплей — 6,31 дюйма, AMOLED, ШИМ-затемнение 2127 Гц;
- процессор — Dimensity 9500;
- камеры — 200 МП (Samsung HPB); 50 МП (3x телеобъектив); 50 МП (сверхширокоугольный объектив);
- размеры — 150,57 x 71,92 x 7,95 мм;
- вес — 190 г;
- аккумулятор — 5360 мАч.
