Надійний смартфон з акумулятором на 8000 мА·год: розкрито деталі про Xiaomi 17 Max

Компанія Xiaomi готується представити новий флагманський смартфон Xiaomi 17 Max, однією з особливостей якого стане величезний акумулятор.

Очікується, що смартфон Xiaomi 17 Max вийде наприкінці травня 2026 року. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, новий смартфон отримає великий та чіткий флагманський екран з майже безрамковим дизайном, досягнутим завдяки технології LIPO, 3D-ультразвуковий датчик відбитків пальців та повну водонепроникність.

Також згадується потужний акумулятор ємністю 8000 мАг, який стане найбільшим серед пристроїв Xiaomi. На старті телефон буде доступний у білому та чорному кольорах.

Інсайдер не називає конкретну модель, однак експерти порталу Notebookcheck дійшли висновку, що йдеться про майбутній Xiaomi 17 Max. Раніше ходили чутки, що він вийде у квітні цього року, проте новий витік інформації спростовує це.

Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

Як зазначають у виданні, моделі Xiaomi Pro мають другий екран на задній панелі, тоді як версія Max, ймовірно, отримає додатковий внутрішній простір для значно більшого акумулятора. Витоки також вказують на те, що батарея Xiaomi 17 Max може підтримувати дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Згідно з більш ранніми чутками, Xiaomi 17 Max буде оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200-мегапіксельною основною камерою Samsung HPE на основі великого сенсора серії Samsung HP та 50-мегапіксельною перископною телеоб'єктивною камерою з підтримкою 3-кратного оптичного зуму.

