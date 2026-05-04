Найкращі дешеві смартфони: топ 3 моделі до 10 000 грн за результатами тестів (фото)

Сучасні смартфони вартістю до 10 000 грн пропонують яскраві AMOLED-дисплеї, пристойні камери, а також надійний захист від води та ударів. Такі характеристики можна знайти у моделях від Samsung, CMF та DOOGEE.

Випробувавши низку недорогих смартфонів, експерти виділили Samsung Galaxy A17 5G, CMF Phone 1 та DOOGEE Blade 10. Деталі про результати тестування розкрив портал Android Central.

Найкращий дисплей: Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 Фото: sammobile.com

Galaxy A17 5G вирізняється на тлі конкурентів своїм 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED з частотою оновлення 90 Гц.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Цього цілком достатньо для повсякденного використання.

Камера Galaxy A17 5G включає три об'єктиви: 50-мегапіксельний основний сенсор, 5-мегапіксельний надширококутний сенсор та 2-мегапіксельний макромодуль. Також є фронтальна камера на 13 МП. Хоча ці камери не можуть конкурувати з флагманськими, експерти відзначили цілком задовільну якість фото.

Відео дня

Galaxy A17 5G працює на найновішій версії Android 15 з оболонкою Samsung One UI 7. Однією з його переваг є цілих шість років підтримки програмного забезпечення. Це найкращий показник у даному ціновому сегменті.

Ціна Samsung Galaxy A17 5G в Україні — від 7 249 грн.

Найкраща камера: CMF Phone 1

CMF Phone 1

CMF Phone 1 — це перший бюджетний смартфон, випущений суббрендом компанії Nothings. Він отримав хороші відгуки від експертів, зокрема завдяки модульному дизайну та простому, але функціональному ПЗ.

Проте головно перевагою CMF Phone 1 автори огляду вважають продуктивність камер, в тому числі фронтальної. За можливостями фотозйомки цей смартфон перевершує деякі моделі, що коштують втричі дорожче.

Телефон отримав процесор MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Приємним бонусом став слот для розширення пам'яті. Пристрій продається з Android 14 та отримуватиме 3 роки оновлень.

Також варто відзначити 6,67-дюймову AMOLED-панель з частотою оновлення 120 Гц та акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 33 Вт.

Ціна CMF Phone 1 в Україні — від 7 800 грн.

Найміцніший корпус: DOOGEE Blade 10

DOOGEE Blade10 Фото: Doogee

DOOGEE Blade 10 отримав безліч функцій для використання на відкритому повітрі, які усувають потребу у захисному чохлі. Він може похвалитися стандартами захисту від падінь та негоди MIL-STD-810H та IP68/69.

Важливо

Найкращі компактні смартфони Android 2026 року: названо потужніші альтернативи Galaxy S26

Смартфон має 6,56-дюймовий HD+ екран з частотою оновлення 90 Гц та попередньо нанесеним загартованим захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Він обіцяє максимальну яскравість до 400 ніт.

Серед інших характеристик DOOGEE Blade 10 — акумулятор ємністю 5150, окремий слот для карт microSD та NFC для безконтактних платежів. Також є 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 2 ТБ. Працює цей пристрій на Android 14.

Ціна DOOGEE Blade 10 в Україні — від 5 753 грн.

Нагадаємо, експерти назвали Honor 600 одним із найкращих смартфонів середнього класу у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що новий смартфон Motorola може скласти конкуренцію флагманам Google, Samsung та Apple