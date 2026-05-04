Лучшие дешевые смартфоны: топ 3 модели до 10 000 грн по результатам тестов (фото)

Современные смартфоны стоимостью до 10 000 грн предлагают яркие AMOLED-дисплеи, приличные камеры, а также надежную защиту от воды и ударов. Такие характеристики можно найти в моделях от Samsung, CMF и DOOGEE.

Испытав ряд недорогих смартфонов, эксперты выделили Samsung Galaxy A17 5G, CMF Phone 1 и DOOGEE Blade 10. Детали о результатах тестирования раскрыл портал Android Central.

Лучший дисплей: Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 Фото: sammobile.com

Galaxy A17 5G выделяется на фоне конкурентов своим 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Этого вполне достаточно для повседневного использования.

Камера Galaxy A17 5G включает три объектива: 50-мегапиксельный основной сенсор, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельный макромодуль. Также есть фронтальная камера на 13 МП. Хотя эти камеры не могут конкурировать с флагманскими, эксперты отметили вполне удовлетворительное качество фото.

Galaxy A17 5G работает на новейшей версии Android 15 с оболочкой Samsung One UI 7. Одним из его преимуществ является целых шесть лет поддержки программного обеспечения. Это лучший показатель в данном ценовом сегменте.

Цена Samsung Galaxy A17 5G в Украине — от 7 249 грн.

Лучшая камера: CMF Phone 1

CMF Телефон 1

CMF Phone 1 — это первый бюджетный смартфон, выпущенный суббрендом компании Nothings. Он получил хорошие отзывы от экспертов, в частности благодаря модульному дизайну и простому, но функциональному ПО.

Однако главным преимуществом CMF Phone 1 авторы обзора считают производительность камер, в том числе фронтальной. По возможностям фотосъемки этот смартфон превосходит некоторые модели, стоящие втрое дороже.

Телефон получил процессор MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Приятным бонусом стал слот для расширения памяти. Устройство продается с Android 14 и будет получать 3 года обновлений.

Также стоит отметить 6,67-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Цена CMF Phone 1 в Украине — от 7 800 грн.

Самый прочный корпус: DOOGEE Blade 10

DOOGEE Blade10 Фото: Doogee

DOOGEE Blade 10 получил множество функций для использования на открытом воздухе, которые устраняют потребность в защитном чехле. Он может похвастаться стандартами защиты от падений и непогоды MIL-STD-810H и IP68/69.

Смартфон имеет 6,56-дюймовый HD+ экран с частотой обновления 90 Гц и предварительно нанесенным закаленным защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Он обещает максимальную яркость до 400 нит.

Среди других характеристик DOOGEE Blade 10 — аккумулятор емкостью 5150, отдельный слот для карт microSD и NFC для бесконтактных платежей. Также есть 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Работает это устройство на Android 14.

Цена DOOGEE Blade 10 в Украине — от 5 753 грн.

