Недорогой смартфон с АКБ емкостью более 10 000 мАч: новинка Huawei превзойдет конкурентов

Компания Huawei готовится выпустить смартфон среднего класса, оснащенный чрезвычайно емким аккумулятором нового типа.

Huawei работает над телефоном с самой большой в отрасли емкостью аккумулятора — более 10000 мАч. Об этом сообщил портал Huawei Central со ссылкой на инсайдера.

Сейчас компания тестирует батарею на "10000 мАч+++", в основу которой легли две новые технологии. По данным информатора, Huawei разработала новый материал для аккумуляторов и новую аккумуляторную систему.

Ожидается, что аккумулятор емкостью более 10000 мАч сначала будет использоваться в смартфоне среднего класса. Эксперты предполагают, что это может быть преемник бюджетного Enjoy 90 — Enjoy 100. Впоследствии новую батарею, вероятно, интегрируют во флагманские устройства.

Как отмечают в издании, ранее бренд Honor получил известность на рынке как производитель смартфонов с самыми мощными аккумуляторами. Теперь есть вероятность, что Huawei превзойдет свою бывшую дочернюю компанию.

В этом году Huawei Enjoy 90 Pro Max уже дебютировал с большими аккумулятором емкостью 8500 мАч в сочетании с функцией зарядки 40 Вт. Он даже получил технологию Super Energy Pump, призванную обеспечить высокую выходную мощность, стабильное преобразование энергии и длительное время работы от аккумулятора.

Напомним, будущий смартфон OnePlus 16 может получить аккумулятор емкостью 9 000 мАч.

Фокус также сообщал, что Honor анонсировала бюджетный смартфон Play 80 Plus с батареей на 7500 мАч.