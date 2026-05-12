Недорогий смартфон з АКБ ємністю понад 10 000 мАг: новинка Huawei перевершить конкурентів

Компанія Huawei готується випустити смартфон середнього класу, оснащений надзвичайно ємним акумулятором нового типу.

Huawei працює над телефоном з найбільшою в галузі ємністю акумулятора — понад 10000 мАг. Про це повідомив портал Huawei Central з посиланням на інсайдера.

Наразі компанія тестує батарею на "10000 мАг+++", в основу якої лягли дві нові технології. За даними інформатора, Huawei розробила новий матеріал для акумуляторів та нову акумуляторну систему.

Очікується, що акумулятор ємністю понад 10000 мАг спершу буде використовуватись у смартфоні середнього класу. Експерти припускають, що це може бути наступник бюджетного Enjoy 90 — Enjoy 100. Згодом нову батарею, ймовірно, інтегрують у флагманські пристрої.

Як зазначають у виданні, раніше бренд Honor здобув популярність на ринку як виробник смартфонів з найпотужнішими акумуляторами. Тепер є ймовірність, що Huawei перевершить свою колишню дочірню компанію.

Цього року Huawei Enjoy 90 Pro Max вже дебютував з великими акумулятором ємністю 8500 мАг у поєднанні з функцією зарядки 40 Вт. Він навіть отримав технологію Super Energy Pump, покликану забезпечити високу вихідну потужність, стабільне перетворення енергії та довший час роботи від акумулятора.

