Недорогий смартфон з потужним акумулятором: чим здивує новий Honor Play 80 Plus (фото)

Компанія Honor анонсувала новий бюджетний смартфон Play 80 Plus, оснащений батареєю ємністю 7500 мАг та чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 .

Honor Play 80 Plus став третім пристроєм у доступній лінійці Honor Play 80, яка також включає моделі Play 80 та Play 80 Pro. Характеристики нового смартфона компанія розкрила на своєму офіційному сайті.

Play 80 Plus отримав 6,61-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1010 ніт. На задній панелі є одна 13-мегапіксельна камера з діафрагмою f/1.8, яка підтримує запис відео до 1080p, а спереду — 5-мегапіксельна фронтальна камера.

Кольори Honor Play 80 Plus Фото: Honor

Однією з переваг Play 80 Plus став потужний акумулятор ємністю 7500 мАг, який розрахований на 20 годин відтворення відео. Він підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт та зворотну зарядку. Honor стверджує, що батарея збереже до 80% свого заряду після 6 років використання. Також є захист від вологи IP64.

Що стосується програмного забезпечення, Play 80 Plus працює під керуванням MagicOS 10.0 на базі Android 16 та постачається з пакетом штучного інтелекту Honor. Є фізична клавіша швидкого доступу зі штучним інтелектом, яку можна використовувати для виклику ШІ-помічника та швидкого запуску ярликів і програм.

Судячи з оприлюднених фото, смартфон доступний у трьох кольорах: аквамарин, чорний та золотистий.

Стартова ціна Honor Play 80 Plus:

6/128 ГБ — від 249 доларів;

8/256 ГБ — від 307 доларів.

