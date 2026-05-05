Дешевші смартфони з флагманськими параметрами: розкрито ціни Xiaomi 17T та 17T Pro (фото)

Компанія Xiaomi готується випустити смартфони Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro, які пропонуватимуть низку топових характеристик за нижчою ціною, ніж основні флагмани компанії.

Ключові характеристики, рендери та ціни майбутніх Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro оприлюднив німецький портал WinFuture.de, посилаючись на спільноту Dealabs.

Xiaomi 17T

Згідно з витоком, стандартний Xiaomi 17T матиме пластикову рамку, а також 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1,5K. Смартфон працюватиме на базі чипа Dimensity 8500-Ultra у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та до 512 ГБ пам'яті UFS 4.1.

Xiaomi 17T отримає потрійну задню камеру з 50-мегапіксельним основним сенсором Light Fusion 800, 50-мегапіксельним телеоб'єктивом з 5-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельним надширококутним модулем. Спереду телефон оснащений 32-мегапіксельною фронтальною камерою.

Також повідомляється, що Xiaomi 17T матиме акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Пристрій працюватиме під управлінням Android 16 HyperOS та продаватиметься у синьому, чорному та фіолетовому кольорах.

Очікувана ціна Xiaomi 17T — від 749 євро (близько 38 628 грн).

Xiaomi 17T Pro

За даними інсайдерів, Xiaomi 17T Pro може використовувати більш преміальну металеву рамку. Смартфон також отримає 6,83-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 144 Гц, чип Dimensity 9500 та акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Чутки вказують на те, що Xiaomi 17T Pro буде оснащений 50-мегапіксельним основним сенсором Light Fusion 950, а дві інші камери та фронтальна камера залишаться такими ж, як у 17T. Він вийде під управлінням Android 16 HyperOS у тих самих кольорах, що й базова модель.

Очікувана ціна Xiaomi 17T Pro — від 999 євро (близько 51 521 грн).

Нагадаємо, раніше Xiaomi 17T вже з'явився на платформі бенчмаркінгу Geekbench з номером моделі 2602DPT53G.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi готується випустити новий флагманський смартфон Xiaomi 17 Max.