Новий смартфон Android перевершив iPhone 17 Pro Max у тестах: чим він кращий (фото)

Нещодавно випущений смартфон Oppo Find X9 Ultra обійшов iPhone 17 Pro Max під час тестування акумуляторів. Флагман Oppo не лише економніше витрачає енергію, але й швидше заряджається.

Традиційно флагмани Apple перевершували своїх конкурентів на Android, коли йшлося про час роботи від акумулятора. Проте нова кремній-вуглецева технологія дозволяє зберігати на 25-35% більше енергії, ніж літій-іонні аналоги. Щоб перевірити це, експерт порталу Tom's Guide випробував iPhone 17 Pro Max та Oppo Find X9 Ultra.

Характеристики акумуляторів

iPhone 17 Pro Max оснащений літій-іонним акумулятором ємністю приблизно 4823 мАг. Apple оновила систему охолодження флагмана, вперше додавши охолодження парою для управління теплом від чипсета A19 Pro. Смартфон також підтримує дротову зарядку до 40 Вт.

Своєю чергою Oppo Find X9 Ultra отримав потужну кремнієво-вуглецеву батареєю ємністю 7050 мАг. Це один з найбільших акумуляторів серед сучасних флагманів класу Ultra. Він також лідирує за швидкістю зарядки, пропонуючи до 100 Вт потужності.

Окрім того, Oppo оснастила смартфон системою охолодження 3D Cryo-velocity для контролю температури під час інтенсивного використання та підтримки стабільної продуктивності.

Що показали тести акумуляторів

Oppo Find X9 Ultra випробували на витривалість

Експерт вирішив порівняти витривалість iPhone 17 Pro Max та Oppo Find X9 Ultra під час відтворення відео на YouTube. Через три години рівень заряду iPhone впав лише до позначки в 90%, що досить солідний результат. Проте його конкурент від Oppo за цей час розрядився лише до 94%.

Експерт зазначив, що цей розрив може здаватись незначним, однак втрата лише 6% за три години безперервного відтворення відео є великою рідкістю серед сучасних смартфонів. Це дозволяє припустити, що Oppo Find X9 Ultra спокійно пропрацює цілий день, незалежно від того, як його використовувати.

Тест на заряджання

Oppo Find X9 Ultra пропонує надшвидку зарядку

Щоб порівняти можливості зарядки, експерт використовував зарядний пристрій Apple потужністю 40 Вт для iPhone 17 Pro Max та OnePlus SuperVOOC потужністю 100 Вт для Oppo Find X9 Ultra.

Apple стверджує, що iPhone 17 Pro Max здатен зарядитися на 50% приблизно за 20 хвилин. Під час тестування він досяг 35% за 15 хвилин і 64% за 30 хвилин, що все ще хороший показник. Водночас Oppo Find X9 Ultra зарядився до 44% за 15 хвилин і 74% за 30 хвилин.

У підсумку Oppo Find X9 Ultra обійшов iPhone 17 Pro Max за можливостями акумулятора, підтвердивши ефективність кремній-вуглецевої технології.

