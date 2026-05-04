Працює два дні і довше: названо Android-смартфон із найкращим акумулятором (фото)

Телефони середнього класу все частіше дивують ємними батареями. Однією з популярних новинок став Poco X8 Pro Max, протестований експертами.

Гаджет позиціонується для користувачів, які шукають максимальну автономність і продуктивність за розумні гроші. Однак без пари компромісів не обійшлося, про що розповідають фахівці Gizmochina в огляді Poco X8 Pro Max.

Час роботи від акумулятора

Головним плюсом пристрою називають масивний кремній-вуглецевий акумулятор на 8500 мАг. Така цифра забезпечує виняткову витривалість, що підтверджують тести оглядачів.

У реальних умовах експлуатації за змішаного сценарію — з іграми, переглядом потокового відео і соцмережами — смартфон з великим запасом витримує повний день. А якщо користуватися менш інтенсивно, цілком можливі два дні роботи на одному заряді. Крім того, фірмовий тест GSMArena виявив результат у 25 годин 22 хвилини, що вважається видатним показником.

Незважаючи на таку ємність, процес поповнення енергії не займає багато часу. Завдяки підтримці швидкого заряджання потужністю 100 Вт, акумулятор заряджається з 0 до 50% всього за 24 хвилини, а повний цикл заряджання вимагає трохи менше години. Крім того підтримується реверсивна зарядка на 27 Вт, що дає змогу використовувати його як повербанк для живлення смарт-годинника, навушників або інших телефонів.

Poco X8 Pro Max підтримує 100-ватну зарядку, але фірмовий адаптер продається окремо і відсутній у коробці. Комплектація містить зарядний кабель і чохол. Фото: gsmarena.com

Швидкодія флагманського рівня

Усередині встановлено 3-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 9500s. У бенчмарку AnTuTu смартфон демонструє понад 2,7 мільйона балів, що дуже близько до топових конкурентів.

У повсякденних завданнях апарат працює блискавично: додатки відкриваються миттєво, а багатозадачність не викликає проблем. У важких мобільних іграх (наприклад, Genshin Impact) стабільно тримається висока частота кадрів. Експерти відзначили грамотну систему охолодження: при тривалих сесіях телефон нагрівається, але не скидає частоти агресивно, зберігаючи до 84% пікової продуктивності під тривалим навантаженням.

Дисплей і матеріали

Лицьову панель займає великий 6,83-дюймовий 12-бітний AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 2772х1280 пікселів. Дисплей відмінно підходить для споживання медіаконтенту завдяки підтримці Dolby Vision, HDR10+ і високій яскравості (в тестах зафіксовано понад 1100 ніт), що забезпечує комфортне читання на сонці. Використовується скло Gorilla Glass 7i.

Корпус Poco X8 Pro Max захищений від води і пилу за максимальними стандартами IP68 і IP69K. Телефон загалом великий, але габарити все ще досить прийнятні, враховуючи розмір АКБ: товщина — 8,2 мм, вага — 218 грамів. Підекранний ультразвуковий сканер відбитків пальців працює бездоганно, зокрема з вологими пальцями.

Дизайн Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Середні камери та ПЗ

Оскільки в цій моделі пріоритизуються акумулятор і процесор, фотоможливості залишилися на другому плані.

Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) робить хороші знімки вдень, але програмні алгоритми іноді надмірно завищують насиченість кольорів. Допоміжний 8-Мп ширококутний модуль названо найслабшою ланкою — йому бракує деталізації, особливо при слабкому освітленні.

Смартфон працює під управлінням ОС Android 16 з інтерфейсом HyperOS 3. Оболонка пропонує безліч функцій і ШІ-інструментів, але, на думку журналістів, інтерфейс перевантажений зайвими встановленими додатками і рекламою, вимагаючи чимало часу на налаштування під себе. Софт, мабуть, — головний мінус усіх смартфонів Poco порівняно з конкурентами, але якщо видалити все зайве, серйозних проблем в експлуатації не виникне.

Загалом, експерти називають Poco X8 Pro Max чудовим пристроєм для активних користувачів і геймерів, яким важливий швидкий процесор і висока автономність. Це не найуніверсальніший апарат на ринку, оскільки якість зйомки залишає бажати кращого, а прошивка могла б бути стабільнішою і чистішою. Проте за цю ціну аналогів за апаратною потужністю практично немає.

Ціна Poco X8 Pro Max в Україні:

12/256 ГБ — 23 999 грн.

