Работает два дня и дольше: назван Android-смартфон с лучшим аккумулятором (фото)

Телефоны среднего класса все чаще удивляют емкими батареями. Одной из популярных новинок стал Poco X8 Pro Max, протестированный экспертами.

Гаджет позиционируется для пользователей, ищущих максимальную автономность и производительность за разумные деньги. Однако без пары компромиссов не обошлось, о чем рассказывают специалисты Gizmochina в обзоре Poco X8 Pro Max.

Время работы от аккумулятора

Главным плюсом устройства называют массивный кремний-углеродный аккумулятор на 8500 мАч. Такая цифра обеспечивает исключительную выносливость, что подтверждают тесты обозревателей.

В реальных условиях эксплуатации при смешанном сценарии — с играми, просмотром потокового видео и соцсетями — смартфон с большим запасом выдерживает полный день. А если пользоваться менее интенсивно, вполне возможны два дня работы на одном заряде. Кроме того, фирменный тест GSMArena выявил результат в 25 часов 22 минуты, что считается выдающимся показателем.

Несмотря на такую емкость, процесс восполнения энергии не занимает много времени. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 100 Вт, аккумулятор заряжается с 0 до 50% всего за 24 минуты, а полный цикл зарядки требует чуть меньше часа. Кроме того поддерживается реверсивная зарядка на 27 Вт, что позволяет использовать его как повербанк для питания смарт-часов, наушников или других телефонов.

Poco X8 Pro Max поддерживает 100-ваттную зарядку, но фирменный адаптер продается отдельно и отсутствует в коробке. Комплектация включает в себя зарядный кабель и чехол. Фото: gsmarena.com

Быстродействие флагманского уровня

Внутри установлен 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500s. В бенчмарке AnTuTu смартфон демонстрирует свыше 2,7 миллиона баллов, что очень близко к топовым конкурентам.

В повседневных задачах аппарат работает молниеносно: приложения открываются мгновенно, а многозадачность не вызывает проблем. В тяжелых мобильных играх (например, Genshin Impact) стабильно держится высокая частота кадров. Эксперты отметили грамотную систему охлаждения: при длительных сессиях телефон нагревается, но не сбрасывает частоты агрессивно, сохраняя до 84% пиковой производительности под длительной нагрузкой.

Дисплей и материалы

Лицевую панель занимает крупный 6,83-дюймовый 12-битный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2772х1280 пикселей. Дисплей отлично подходит для потребления медиаконтента благодаря поддержке Dolby Vision, HDR10+ и высокой яркости (в тестах зафиксировано более 1100 нит), что обеспечивает комфортное чтение на солнце. Используется стекло Gorilla Glass 7i.

Корпус Poco X8 Pro Max защищен от воды и пыли по максимальным стандартам IP68 и IP69K. Телефон в целом крупный, но габариты все еще достаточно приемлемые, учитывая размер АКБ: толщина — 8,2 мм, вес — 218 граммов. Подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев работает безупречно, в том числе с влажными пальцами.

Дизайн Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Средние камеры и ПО

Поскольку в этой модели приоритизируются аккумулятор и процессор, фотовозможности остались на втором плане.

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) делает хорошие снимки днем, но программные алгоритмы иногда чрезмерно завышают насыщенность цветов. Вспомогательный 8-Мп широкоугольный модуль назван самым слабым звеном — ему не хватает детализации, особенно при слабом освещении.

Смартфон работает под управлением ОС Android 16 с интерфейсом HyperOS 3. Оболочка предлагает множество функций и ИИ-инструментов, но, по мнению журналистов, интерфейс перегружен лишними предустановленными приложениями и рекламой, требуя немало времени на настройку под себя. Софт, пожалуй, — главный минус всех смартфонов Poco по сравнению с конкурентами, но если удалить все лишнее, серьезных проблем в эксплуатации не возникнет.

В целом, эксперты называют Poco X8 Pro Max отличным устройством для активных пользователей и геймеров, которым важен быстрый процессор и высокая автономность. Это не самый универсальный аппарат на рынке, поскольку качество съемки оставляет желать лучшего, а прошивка могла бы быть стабильнее и чище. Тем не менее за эту цену аналогов по аппаратной мощности практически нет.

Цена Poco X8 Pro Max в Украине:

12/256 ГБ — 23 999 грн.

