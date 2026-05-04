Новый смартфон Android превзошел iPhone 17 Pro Max в тестах: чем он лучше (фото)

Недавно выпущенный смартфон Oppo Find X9 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max во время тестирования аккумуляторов. Флагман Oppo не только экономнее расходует энергию, но и быстрее заряжается.

Традиционно флагманы Apple превосходили своих конкурентов на Android, когда речь шла о времени работы от аккумулятора. Однако новая кремний-углеродная технология позволяет сохранять на 25-35% больше энергии, чем литий-ионные аналоги. Чтобы проверить это, эксперт портала Tom's Guide испытал iPhone 17 Pro Max и Oppo Find X9 Ultra.

Характеристики аккумуляторов

iPhone 17 Pro Max оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью примерно 4823 мАч. Apple обновила систему охлаждения флагмана, впервые добавив охлаждение паром для управления теплом от чипсета A19 Pro. Смартфон также поддерживает проводную зарядку до 40 Вт.

В свою очередь Oppo Find X9 Ultra получил мощную кремниево-углеродную батареей емкостью 7050 мАч. Это один из самых больших аккумуляторов среди современных флагманов класса Ultra. Он также лидирует по скорости зарядки, предлагая до 100 Вт мощности.

Кроме того, Oppo оснастила смартфон системой охлаждения 3D Cryo-velocity для контроля температуры во время интенсивного использования и поддержания стабильной производительности.

Что показали тесты аккумуляторов

Oppo Find X9 Ultra испытали на выносливость Фото: tomsguide.com

Эксперт решил сравнить выносливость iPhone 17 Pro Max и Oppo Find X9 Ultra во время воспроизведения видео на YouTube. Через три часа уровень заряда iPhone упал лишь до отметки в 90%, что довольно солидный результат. Однако его конкурент от Oppo за это время разрядился лишь до 94%.

Эксперт отметил, что этот разрыв может показаться незначительным, однако потеря лишь 6% за три часа непрерывного воспроизведения видео является большой редкостью среди современных смартфонов. Это позволяет предположить, что Oppo Find X9 Ultra спокойно проработает целый день, независимо от того, как его использовать.

Тест на подзарядку

Oppo Find X9 Ultra предлагает сверхбыструю зарядку

Чтобы сравнить возможности зарядки, эксперт использовал зарядное устройство Apple мощностью 40 Вт для iPhone 17 Pro Max и OnePlus SuperVOOC мощностью 100 Вт для Oppo Find X9 Ultra.

Apple утверждает, что iPhone 17 Pro Max способен зарядиться на 50% примерно за 20 минут. Во время тестирования он достиг 35% за 15 минут и 64% за 30 минут, что все еще хороший показатель. В то же время Oppo Find X9 Ultra зарядился до 44% за 15 минут и 74% за 30 минут.

В итоге Oppo Find X9 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max по возможностям аккумулятора, подтвердив эффективность кремний-углеродной технологии.

