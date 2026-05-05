Недорогой смартфон с мощным аккумулятором: чем удивит новый Honor Play 80 Plus (фото)

Компания Honor анонсировала новый бюджетный смартфон Play 80 Plus, оснащенный батареей емкостью 7500 мАч и чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 .

Honor Play 80 Plus стал третьим устройством в доступной линейке Honor Play 80, которая также включает модели Play 80 и Play 80 Pro. Характеристики нового смартфона компания раскрыла на своем официальном сайте.

Play 80 Plus получил 6,61-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит. На задней панели есть одна 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8, которая поддерживает запись видео до 1080p, а спереди — 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Цвета Honor Play 80 Plus Фото: Honor

Одним из преимуществ Play 80 Plus стал мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч, который рассчитан на 20 часов воспроизведения видео. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку. Honor утверждает, что батарея сохранит до 80% своего заряда после 6 лет использования. Также есть защита от влаги IP64.

Что касается программного обеспечения, Play 80 Plus работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16 и поставляется с пакетом искусственного интеллекта Honor. Есть физическая клавиша быстрого доступа с искусственным интеллектом, которую можно использовать для вызова ИИ-помощника и быстрого запуска ярлыков и программ.

Судя по обнародованным фото, смартфон доступен в трех цветах: аквамарин, черный и золотистый.

Стартовая цена Honor Play 80 Plus:

6/128 ГБ — от 249 долларов;

8/256 ГБ — от 307 долларов.

