Працює три дні і має тонкий корпус: чим здивує Realme 16T з акумулятором 8000 мАг (фото)

Realme офіційно підтвердила дату презентації нового смартфона 16T з рекордною для серії батареєю на 8000 мАг.

Новинка обіцяє до трьох днів експлуатації на одному заряді та цікаві геймерські функції, пише Gizmochina.

Незважаючи на значну ємність АКБ, інженерам вдалося зберегти товщину корпусу на рівні 8,8 мм. Заявлено, що заряду вистачить на 11 годин безперервного геймінгу у важких проєктах за стабільної частоти 60 кадрів на секунду. Телефон підтримує швидку 45-ватну зарядку і технологію Bypass Charging. Остання дає змогу подавати енергію безпосередньо до системної плати в обхід акумулятора, що запобігає перегріванню та зносу комірок під час ігор.

Тизер Realme 16T з батареєю на 8000 мАг. Дата запуску — 22 травня Фото: Realme

Гаджет оснащений плоским дисплеєм діагоналлю 6,8 дюйма. Блок камер виготовлений із застосуванням алюмінієвого сплаву, а бічні грані мають металеве напилення. За даними Geekbench, апарат базується на бюджетному чипсеті MediaTek Dimensity 6300 (або оновленому Dimensity 6360) і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті. Програмною основою стане актуальна ОС Android 16. -

Realme 16T вийде в декількох модифікаціях пам'яті: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ і 8/256 ГБ. Набір забарвлень містить зелений, червоний і чорний варіанти корпусу. Офіційний старт продажів в Індії намічений на 22 травня, після чого очікується дебют моделі на міжнародних ринках.

