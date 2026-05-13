Стильний камерофон із потужним чипом Snapdragon: представлено Sony Xperia 1 VIII

Новий смартфон Sony Xperia 1 VIII має процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 і поліпшену 48-мегапіксельну камеру.

Компанія Sony представила новий смартфон Xperia 1 VIII. Він оснащений поліпшеною камерою і програмними функціями на основі штучного інтелекту. Смартфон, орієнтований на творців контенту, дає змогу отримати якісніші зображення, звук і пропонує поліпшену обробку даних, пише Gizmochina.

Sony Xperia 1 VIII: технічні характеристики

Смартфон Sony Xperia 1 VIII має OLED LTPO-дисплей діагоналлю 6,5 дюймів, частота оновлення екрана — 120 Гц. Передача кольору екрана, захищеного Gorilla Glass Victus 2, орієнтована на творців контенту.

Однією з головних переваг Sony Xperia 1 VIII — це поліпшена система телеоб'єктивів. Попередня система безперервного зуму була замінена новою 70-мм телеоб'єктивною камерою з набагато більшим 1/1,56-дюймовим сенсором і роздільною здатністю 48 мегапікселів.

Відео дня

Компанія Sony про представила новий смартфон Xperia 1 VIII Фото: Sony

Згідно із заявою Sony, збільшений сенсор призначений для отримання більш детальних знімків і поліпшення якості зйомки в умовах низької освітленості.

Sony Xperia 1 VIII також має 48-мегапіксельну основну камеру, 48-мегапіксельний надширококутний сенсор і 12-мегапіксельну фронтальну камеру. Sony заявляє, що багатокадрове опрацювання RAW працює на всіх задніх камерах для поліпшення динамічного діапазону та зменшення шуму зображення.

Роботу смартфона Sony Xperia 1 VIII забезпечує процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оперативна пам'ять — до 16 ГБ, вбудована пам'ять — до 1 ГБ. Пристрій підтримує карти microSD об'ємом до 2 ТБ.

Sony Xperia 1 VIII оснащений поліпшеною камерою і програмними функціями на основі штучного інтелекту Фото: Sony

Sony зберегла кілька фірмових функцій Xperia, включно з виділеною двоступеневою кнопкою затвора камери і 3,5-мм роз'ємом для навушників.

Смартфон має стереодинаміки для збалансованого виведення звуку та акумулятор ємністю 5000 мАг. Підтримується як дротова, так і бездротова зарядка потужністю 30 Вт.

Ціна Sony Xperia 1 VIII

Компанія Sony почала продаж Xperia 1 VIII в деяких регіонах світу 13 травня.

Стандартна версія Sony Xperia 1 VIII з 256 ГБ пам'яті коштує 1499 євро. Ексклюзивна версія Native Gold з 1 ТБ пам'яті — 1999 євро.

На момент написання матеріалу, згідно з курсом НБУ, це 77 400 і 103 200 гривень відповідно.

Фокус також писав про найкращі телевізори Sony у 2026 році.

Ще Фокус писав про те, що сервіс Android Auto отримав новий дизайн і більше функцій.