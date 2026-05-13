Стильный камерофон с мощным чипом Snapdragon: представлен Sony Xperia 1 VIII

Новый смартфон Sony Xperia 1 VIII имеет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и улучшенную 48-мегапиксельную камеру.

Компания Sony представила новый смартфон Xperia 1 VIII. Он оснащен улучшенной камерой и программными функциями на основе искусственного интеллекта. Смартфон, ориентированный на создателей контента, позволяет получить более качественные изображения, звук и предлагает улучшенную обработку данных, пишет Gizmochina.

Sony Xperia 1 VIII: технические характеристики

Смартфон Sony Xperia 1 VIII имеет OLED LTPO-дисплей диагональю 6,5 дюймов, частота обновления экрана – 120 Гц. Цветопередача экрана, защищенного Gorilla Glass Victus 2, ориентирована на создателей контента.

Одной из главных преимуществ Sony Xperia 1 VIII – это улучшенная система телеобъективов. Предыдущая система непрерывного зума была заменена новой 70-мм телеобъективной камерой с гораздо большим 1/1,56-дюймовым сенсором и разрешением 48 мегапикселей.

Компания Sony о представила новый смартфон Xperia 1 VIII Фото: Sony

Согласно заявлению Sony, увеличенный сенсор предназначен для получения более детальных снимков и улучшения качества съемки в условиях низкой освещенности.

Sony Xperia 1 VIII также имеет 48-мегапиксельную основную камеру, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Sony заявляет, что многокадровая обработка RAW работает на всех задних камерах для улучшения динамического диапазона и уменьшения шума изображения.

Работу смартфона Sony Xperia 1 VIII обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оперативная память – до 16 ГБ, встроенная память — до 1 ГБ. Устройство поддерживает карты microSD объемом до 2 ТБ.

Sony Xperia 1 VIII оснащен улучшенной камерой и программными функциями на основе искусственного интеллекта Фото: Sony

Sony сохранила несколько фирменных функций Xperia, включая выделенную двухступенчатую кнопку затвора камеры и 3,5-мм разъем для наушников.

Смартфон имеет стереодинамики для сбалансированного вывода звука и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддерживается как проводная, так и беспроводная зарядка мощностью 30 Вт.

Цена Sony Xperia 1 VIII

Компания Sony начала продажу Xperia 1 VIII в некоторых регионах мира 13 мая.

Стандартная версия Sony Xperia 1 VIII с 256 ГБ памяти стоит 1499 евро. Эксклюзивная версия Native Gold с 1 ТБ памяти — 1999 евро.

На момент написания материала, согласно курсу НБУ, это 77 400 и 103 200 гривен соответственно.

