Лучшие телевизоры Sony в 2026 году: топ-4 модели на разный бюджет (фото)

Телевизоры Sony сегодня являются одними из лучших на рынке. Компания предлагает как флагманские OLED-дисплеи, так и бюджетные варианты.

Эксперты портала ZDNET испытали ряд телевизоров Sony и назвали 4 высококачественные модели, которые поразили больше всего.

Sony Bravia 8 II

Sony Bravia 8 II — это новейший премиальный OLED-телевизор бренда, оснащенный обновленной QD-OLED-панелью. Он также получил множество других улучшений, таких как обработка звука и изображения с помощью искусственного интеллекта.

По словам экспертов, обновленная панель QD-OLED предлагает более яркое изображение с более насыщенными, более реалистичными цветами, чем у предшественника. Специальные режимы изображения для потоковой передачи фильмов и шоу также обеспечивают больше деталей и более четкую контрастность.

В то же время стоит учитывать, что Sony Bravia 8 II нельзя назвать дешевым. Тем, кто ищет бюджетный телевизор, стоит рассмотреть другие варианты.

Характеристики Sony Bravia 8 II:

тип панели — QD-OLED;

частота обновления — 120 Гц;

разрешение — 4K;

HDR — Dolby Vision;

аудио — Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+;

голосовое управление — Google Assistant, Alexa;

цена Sony Bravia 8 II в Украине — от 82 010 грн.

Sony A95L

Телевизор Sony A95L относится к линейке 2024 года, однако он до сих пор может похвастаться превосходным качеством изображения и высококачественным звуком с отслеживанием объектов благодаря технологии Sony Acoustic Surface Audio+.

Для геймеров Sony A95L предлагает эксклюзивную поддержку VRR для игр на PS5, четыре порта HDMI, а также компонентное и композитное подключение.

Несмотря на то, что Sony A95L вышел несколько лет назад, он все еще достаточно дорогой.

Технические характеристики Sony A95L:

тип панели — QD-OLED;

частота обновления — 120 Гц;

разрешение — 4K;

HDR — Dolby Vision;

аудио — Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+;

голосовое управление — Google Assistant, Alexa;

цена Sony A95L в Украине — от 125 000 грн.

Sony Bravia 3

Телевизор Sony Bravia 3 является гораздо более дешевым вариантом, чем Bravia 8 II и A95L. При этом он предлагает некоторые премиальные функции.

Sony Bravia 3 обеспечивает приличное качество изображения, а также хороший звук благодаря поддержке Dolby Vision и Dolby Atmos. Телевизор имеет частоту обновления только 60 Гц, что достаточно для большинства людей, однако спортивным фанатам и геймерам лучше рассмотреть модель Sony с частотой обновления 120 Гц.

Технические характеристики Sony Bravia 3:

тип панели — LED;

частота обновления — 60 Гц;

разрешение — 4K;

HDR — Dolby Vision;

аудио — Dolby Atmos;

голосовое управление — Google Assistant, Alex;

цена Sony Bravia 3 в Украине — от 24 000 грн.

Sony Bravia 5

Bravia 5 получил звание лучшего телевизора Sony с большим экраном. Если максимальная диагональ предыдущей версии Bravia 5 составляла 85 дюймов, то модель 2025 года дополнительно получила 98-дюймовый вариант, призванный создать эффект домашнего кинотеатра.

Помимо большого экрана, прошлогодний Sony Bravia 5 оснащен обновленными функциями, такими как режим изображения IMAX Enhanced, поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos, а также поддержка AirPlay 2 и Google Cast.

Кроме того, обновленная панель Mini LED поддерживает автоматическое отображение тонов HDR для консольных и компьютерных игр, частоту обновления 120 Гц и улучшенную обработку изображения и звука.

Технические характеристики Sony Bravia 5:

тип панели — Mini LED;

частота обновления — 120 Гц;

разрешение — 4K;

HDR — Dolby Vision;

Аудио — Dolby Atmos, Acoustic Multi-Audio+;

голосовое управление — Google Assistant, Alexa;

цена 98-дюймового Sony Bravia 5 в Украине — от 190 000 грн.

