Лучший бюджетный OLED-телевизор 2026 года: какую модель советуют эксперты (фото)

OLED-телевизоры, как правило, не относятся к доступному ценовому сегменту, однако такие модели, как Philips OLED760, позволяют сэкономить, не жертвуя качеством изображения.

Philips OLED760 имеет несколько более низкую пиковую яркость, чем OLED-телевизоры среднего класса, однако за свои деньги он чрезвычайно мощный. К такому выводу пришли эксперты портала What Hi-Fi? после тестирования телевизора.

Как отмечают в издании, Philips OLED760 все еще достаточно яркий для приятного просмотра, а его процессор P5, ориентированный на искусственный интеллект, прекрасно использует возможности базовой OLED-панели.

Philips OLED760 Фото: whathifi.com

Эксперты отметили идеальные черные цвета, превосходный уровень контрастности, четкую детализацию теней и приятную, но не слишком яркую, цветопередачу. Это все обеспечивало хорошее воспроизведение сложных сцены со смешанными темными и светлыми сегментами рядом друг с другом.

Відео дня

Philips OLED760 Фото: whathifi.com

Philips OLED760 также обещает солидные игровые характеристики с поддержкой 120 Гц/4K и хорошей системой динамиков.

Важно

Лучшие 85-дюймовые телевизоры 2026 года: топ 8 моделей с большими экранами (фото)

В то же время стоит учитывать, что обработка движения несколько неидеальна. В режиме Filmmaker видео с частотой 24 кадра в секунду выглядели немного отрывисто, однако при включении любой обработки становились слишком плавными.

Несмотря на все, Philips OLED760 оказался лучше остальных бюджетных OLED-телевизоров, протестированных экспертами портала. Ни одна другая доступная модель не предлагала такого же уровня функций и производительности.

Характеристики Philips OLED760:

размеры экрана — 48, 55, 65 или 77 дюймов;

тип — OLED;

разрешение — 4K;

форматы HDR — HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision;

операционная система — Titan OS;

входы HDMI — x 4 (48 Гбит/с HDMI 2.1);

игровые функции — 4K/120 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision;

ARC/eARC — eARC;

цена Philips OLED760 в Украине — от 47 910 грн.

Напомним, ранее LG B5 был назван лучшим бюджетным OLED-телевизором по версии RTINGS.

Фокус также сообщал, что новый телевизор RGB LED превзошел OLED-телевизоры по яркости.