Лучшие 85-дюймовые телевизоры 2026 года: топ 8 моделей с большими экранами (фото)
Флагманские 85-дюймовые телевизоры способны создать эффект кинотеатра дома. В то же время большая диагональ означает, что любые недостатки дисплея будут очевидными.
Обозреватель техники Джеймс Дэвидсон испытал ряд 85-дюймовых телевизоров от Samsung, LG, Hisense и Sony, выбрав 8 лучших моделей на любой бюджет. Свой выбор он объяснил в статье для TechRadar.
Samsung 85QN900F
Samsung QN900F позиционируется как немного более дешевая версия флагманской модели QN990F. Этот телевизор обещает отличное масштабирование, яркие цвета и высокую контрастность. Эффективное управление подсветкой также обеспечивает глубокий черный цвет, почти как на OLED-дисплеях.
Для геймеров Samsung QN900F предлагает четыре порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K 165Hz, VRR, HGiG, HDR10+ и ALLM, сверхнизкую задержку ввода 10 мс и портал для облачных игровых программ Samsung Gaming Hub. Эксперт также отметил хорошее качество встроенного звука.
Характеристики Samsung 85QN900F:
- размер экрана — 85 дюймов;
- разрешение — 8K;
- тип панели — Neo QLED;
- ОС — Tizen;
- HDR — HDR10, HLG, HDR10+.
LG OLED83C5
83-дюймовый LG C5 — это качественный OLED-телевизор среднего класса, который работает на новом процессоре LG Alpha 9 Gen 8. Самоизлучающие пиксели LG C5 устраняют потребность в подсветке, что является большим преимуществом для большого дисплея, однако панель может иметь проблемы с бликами, поэтому лучше подойдет для более темных помещений.
Телевизор поддерживает игры 4K 144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision, а также предлагает быструю реакцию и удобный режим оптимизации игры для уменьшения задержки ввода. Кроме того, эксперт похвалил лаконичную и удобную платформу webOS 25.
Характеристики LG OLED83C5:
- размер экрана — 83 дюйма;
- разрешение — 4K;
- тип панели — OLED;
- ОС — WebOS 25;
- HDR — HDR10, HLG, Dolby Vision.
TCL QM6K
TCL QM6K является самым доступным телевизором в линейке Mini LED от TCL. Несмотря на это, он обеспечивает высокое качество изображения и отличную поддержку игр. По словам Дэвидсона, картинка QM6K насыщенная и контрастная благодаря технологии Halo Control, однако по яркости эта модель несколько уступает флагманам.
В целом телевизор TCL QM6K предлагает больше функций, чем можно было бы ожидать от бюджетной модели. Он работает на базе Google TV и может воспроизводить игры с VRR до 4K 144 Гц и 288 Гц при разрешении 1080p. Также есть поддержка Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, что является редкостью в данном сегменте.
Характеристики TCL QM6K:
- размеры экрана — 50, 55, 65, 75, 85 и 95 дюймов;
- разрешение — 4K;
- тип панели — Mini LED;
- ОС — Google TV;
- HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG.
Samsung 85Q60D
Телевизор Samsung Q60D — это бюджетная модель в линейке QLED компании с максимальной диагональю 85 дюймов. Он использует технологию Dual LED для повышения контрастности и процессор Samsung Quantum Processor Lite 4K для повышения разрешения.Важно
В ходе тестов Дэвидсон заметил, что Samsung 85Q60D обеспечивает хорошую яркость, сохраняя при этом естественные цвета. Текстуры, детализация и обработка движения также были превосходными, хотя телевизор имеет частоту обновления только 60 Гц.
Samsung Q60D имеет встроенный игровой центр Gaming Hub для облачных игр с Xbox, Luna, Nvidia GeForce Now и других сервисов, а его задержка ввода составляет всего 9,6 мс.
Характеристики Samsung 85Q60D:
- размер экрана — 85 дюймов;
- разрешение — 4K;
- тип панели — QLED;
- ОС — Tizen;
- HDR — HDR10, HLG, HDR10+.
Hisense 85U75QG
85-дюймовый Hisense U75QG — это большой телевизор среднего класса с отличной яркостью. В ходе тестов его дисплей достиг более 3000 нит режиме HDR Filmmaker, превзойдя многие премиальные модели.
Поддержка HDR охватывает Dolby Vision и HDR10+, а экран с антибликовым покрытием помогает контролировать блики в ярко освещенных помещениях. Точность передачи цветов достаточно высокая, хотя некоторые тона HDR могут выглядеть немного нечеткими.
Все четыре порта HDMI 2.1 поддерживают 4K 165 Гц (и 288 Гц при 1080p), а также VRR, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision и игровую панель для быстрой настройки. Google TV также работает быстро и точно.
Характеристики Hisense 85U75QG:
- размер экрана — 55, 65, 75, 85, 85, 100 и 116 дюймов;
- разрешение — 4K;
- тип панели — QLED с мини-светодиодом;
- ОС — Google TV;
- HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG.
Samsung 85Q80D
Samsung Q80D обещает полный набор интеллектуальных функций, превосходное качество изображения, а также широкий список игровых функций. Он оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, которые поддерживают 4K 120 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium) и ALLM. Также есть игровой центр Samsung Gaming Hub для облачных игр.
Эксперт советует Samsung Q80D прежде всего для геймеров, которые ищут телевизор с большим экраном. Кроме превосходного качества изображения, он предлагает мощный встроенный звук, несвойственный телевизорам среднего класса.
Характеристики Samsung 85Q80D
- размеры экрана — 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов;
- разрешение — 4K;
- тип панели — QLED;
- ОС — Tizen;
- HDR — HDR10, HDR10+, HLG.
LG OLED 83G5
Сверхтонкий флагманский OLED-телевизор LG OLED 83G5 идеально подойдет для тех, для кого визуальная привлекательность является приоритетом. Эта модель предлагает упрощенное настенное крепление, а невероятно тонкая рамка придает ей премиальный вид.
Кроме выдающегося дизайна, LG OLED 83G5 может порадовать качеством изображения. Тандемная RGB OLED-панель обеспечивает высокую яркость, насыщенные цвета, хороший контраст и реалистичные текстуры.
Телевизор имеет четыре порта HDMI 2.1, которые предлагают 4K 165 Гц, VRR (поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync), игры Dolby Vision и HGiG. Также есть режим Boost, который обеспечивает сверхнизкую задержку ввода 9,1 мс.
Характеристики LG OLED 83G5:
- размер экрана — 55, 65, 77, 77, 83 и 97 дюймов;
- разрешение — 4K;
- тип панели — OLED;
- ОС webOS 25;
- HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG.
Sony Bravia 9
Кроме высокого качества изображения, 85-дюймовый флагман Sony Bravia 9 отличается на фоне конкурентов качеством звука. Встроенная 2.2.2-канальная аудиосистема мощностью 70 Вт обеспечивает чистый, насыщенный звук и эффекты, адаптированные к происходящему на экране.
Дисплей Sony Bravia 9 использует новую технологию подсветки XR Backlight Master Drive, обеспечивающую высокую пиковую яркость 1871 нит. Телевизор также имеет на 325% больше зон локального затемнения, чем его предшественник, что способствует точной передаче деталей теней в темных сценах.
Характеристики Sony Bravia 9:
- размер экрана — 65, 75, 85 дюймов;
- разрешение — 4K;
- тип панели — QLED с мини-светодиодом;
- ОС — Google TV;
- HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG.
Напомним, ранее эксперт посоветовал лучший OLED-телевизор LG с доступной ценой на 2026 год.
Фокус также сообщал, что компания Hisense выпустила свой первый флагманский телевизор RGB LED.