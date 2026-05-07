Ярче, чем OLED: новый телевизор RGB LED удивил во время тестирования (фото)

Новый телевизор Hisense UR9 использует совершенно новый тип телевизионной технологии, известную как RGB LED, что позволяет ему конкурировать с OLED-телевизором LG C6.

LG C6 позиционируется как телевизор среднего класса, тогда как Hisense UR9 является первой флагманской RGB LED моделью бренда. Возможности этих телевизоров сравнил эксперт портала Tom's Guide Майкл Дежарден.

Дизайн

Телевизор LG C6 предлагает одну из самых тонких панелей, которую можно найти на рынке. Корпус расширяется примерно посередине экрана, но даже с учетом этого он изящнее, чем некоторые самые тонкие Mini-LED-телевизоры. LG C6 также имеет клиновидную подставку, которая позволяет расположить экран относительно близко к поверхности.

Задняя панель LG C6 Фото: tomsguide.com

Дисплей Hisense UR9 нельзя назвать толстым, однако он выглядит более громоздким на фоне LG C6. Он также расположен на центральной подставке в стиле пьедестала, однако ее дизайн гораздо более удобен для размещения саундбара, чем у LG C6.

Задняя панель Hisense UR9 Фото: tomsguide.com

Качество изображения

Дежарден протестировал оба телевизора в режимах изображения Filmmaker. Наиболее существенной оказалась разница в яркости. Даже в обычном контенте без HDR Hisense UR9 чрезвычайно яркий. Он также охватывает около 93% цветового пространства BT.2020, что выше, чем у большинства QD-OLED-телевизоров.

LG C6 значительно тусклее Hisense UR9, однако OLED-дисплей дает ему определенное преимущество. Как объясняет эксперт, OLED-дисплеи способны достигать идеальных уровней черного и затемнения на уровне пикселей, что положительно влияет на качество изображения. Способность воспроизводить идеальные уровни черного обеспечивает лучшую контрастность.

LG C6 Фото: tomsguide.com

В ходе тестов LG C6 достигал яркости 1400 нит в светлых участках, что значительно меньше, чем 3400 нит на Hisense UR9. При этом более глубокая контрастность LG обеспечивает более впечатляющее изображение, хотя UR9 предлагает более насыщенный цвет.

Hisense UR9 Фото: tomsguide.com

ОС и функции

LG C6 работает на основе новейшей webOS 26, которая в этом году получила некоторые новые функции на основе искусственного интеллекта. Телевизор также оснащен почти всеми возможными игровыми функциями, включая поддержку 4K-игр со скоростью 120 Гц (и до 165 Гц), переменную частоту обновления (VRR) и AMD FreeSync Premium и четыре входа, совместимые с HDMI 2.1. Также есть специальный режим оптимизации игры от LG.

Интерфейс LG C6 Фото: tomsguide.com

Hisense UR9 поставляется с Google TV. По словам эксперта, этот интерфейс проще в навигации и, как правило, быстрее. UR9 имеет только три порта HDMI, однако все они совместимы с HDMI 2.1. Телевизор поддерживает игры 4K с частотой 120 Гц и до 180 Гц с подключенным игровым ПК, а также предлагает специальное меню настроек игр, как и LG.

Интерфейс Hisense UR9 Фото: tomsguide.com

Выводы

Телевизор Hisense UR9 имеет преимущество над LG C6 в общей яркости, что делает его лучшим выбором для хорошо освещенных помещений. Зато LG C6 предлагает более премиальный дизайн и преимущества OLED-дисплея, включая отличную контрастность.

