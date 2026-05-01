Samsung выпустила новый QLED-телевизор The Frame (2026): сколько он стоит (фото)

Samsung The Frame (2026) | Фото: sammobile.com

Компания Samsung представила новейший флагманский телевизор The Frame (2026). Особенностью моделей The Frame является матовый дисплей и деревянная рамка, что в совокупности позволяет имитировать живописные картины.

Новый Samsung The Frame получил много улучшений по сравнению с предшественником. Характеристики и цены телевизора раскрыл портал SamMobile.

Дисплей

Samsung The Frame (2026) вышел в четырех размерах: 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов. Все модели оснащены ЖК-панелью VA со слоем квантовых точек (QLED), разрешением 3840 x 2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц с поддержкой AMD FreeSync Premium.

Экран The Frame может похвастаться матовым покрытием, предотвращающим блики, поддержкой HDR и HDR10+, а также функцией масштабирования до 4K на основе искусственного интеллекта. Телевизор имеет сертификат Pantone Validated ArtfulColor.

Звук

Samsung The Frame (2026) получил два динамика в стереоканале с общей мощностью 20 Вт. Он поддерживает Dolby Atmos, а также такие технологии, как Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, 360 Audio, AI Sound Controller, Q-Symphony и OTS Lite.

Подключение

Для беспроводного подключения новинка Samsung оснащена трехдиапазонным (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц) Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Для проводного подключения есть четыре порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K на частоте 144 Гц, один оптический аудиовыход, два порта USB Type-A и один LAN-порт.

В комплект входит пульт дистанционного управления SolarCell, оснащенный солнечной панелью для подзарядки. Его также можно заряжать с помощью порта USB Type-C.

Производительность и ОС

The Frame (2026) получил процессор NQ4 AI Gen2 и операционную систему Tizen Smart TV. Samsung обещает семь лет обновления ПО. Телевизор предлагает голосового помощника Samsung Bixby, а технология Vision AI предоставляет ему множество функций на базе ИИ.

Пользователям также доступен Art Store с известными работами художников со всего мира, Samsung TV Plus, Samsung Health и многие другие популярные приложения сразу после установки.

Официальные стартовые цены Samsung The Frame (2026):

  • 55 дюймов — 1 199.99 долларов;
  • 65 дюймов — 1,499.99 долларов;
  • 75 дюймов — 1999,99 долларов;
  • 85-дюймовый — 2,999.99 долларов.

