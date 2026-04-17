Доступные 4K-телевизоры Xiaomi уже здесь: представлена линейка Redmi TV A Pro 2026 (фото)

Xiaomi показала новую серию смарт-телевизоров Redmi TV A Pro 2026. В линейку вошли пять моделей с диагональю от 43 до 75 дюймов и разрешением 4K.

Новинки получили экраны с высокой частотой обновления, поддержку игровых технологий и новую операционную систему, пишет Gizmochina.

Экраны и качество изображения

Все телевизоры серии отображают картинку в разрешении 4K (3840×2160 пикселей). Старшие версии на 55, 65 и 75 дюймов оснащены матрицами с частотой обновления 144 Гц. В специальном игровом режиме этот показатель увеличивается до 288 Гц. 50-дюймовая модель поддерживает разгон до 165 Гц, а базовая 43-дюймовая работает на стандартной частоте 60 Гц. Панели охватывают 94% цветового пространства DCI-P3 и поддерживают 10,7 миллиарда оттенков. Заявлена технология HDR10 и точная заводская калибровка цвета (стандарт △E≈2).

Процессор и система

Аппаратная платформа построена на базе пятиядерного процессора Cortex-A55 с графическим чипом Mali-G52 MC1. Устройства получили 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 ГБ. Телевизоры работают под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS 3. Пользователям доступно голосовое управление XiaoAI и функция быстрой трансляции экрана смартфона через модуль NFC.

Телевизор Redmi TV A Pro 2026 Фото: Xiaomi

Разъемы и звук

Модели с диагональю от 55 дюймов располагают двумя полноскоростными портами HDMI 2.1, одним HDMI 2.0, интерфейсами USB 3.0 и USB 2.0, а также портами AV, S/PDIF и Ethernet. Они поддерживают переменную частоту обновления (VRR) и технологию уплавнения движений (MEMC). Младшие версии на 43 и 50 дюймов получили только порты HDMI 2.0. Все модификации работают с современными беспроводными стандартами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Мощность стереодинамиков в больших телевизорах составляет 24 Вт, в компактных — 12 Вт.

Цены смарт-телевизоров

Линейка уже доступна для покупки в Китае. Стоимость зависит от размера диагонали:

43 дюйма — 224 доллара;

50 дюймов — 239 долларов;

55 дюймов — 299 долларов;

65 дюймов — 402 доллара;

75 дюймов — 494 доллара.

