Лучший Mini LED телевизор за свою цену: эксперт посоветовал новинку Hisense (фото)

Hisense выпустила телевизор U7SG с панелями Mini LED, антибликовым покрытием и пиковой яркостью 3000 нит. Модель считается сбалансированным выбором в среднем классе ТВ с этим типом матрицы.

Новинка поддерживает частоту обновления 165 Гц и работает на базе операционной системы Google TV. О результатах тестирования 65-дюймовой версии аппарата пишет Android Headlines.

Дисплей и качество изображения

Телевизор получил VA-матрицу QLED с подсветкой Mini LED. Пиковая яркость достигает 3000 нит. Главная особенность экрана — антибликовый слой. Он эффективно подавляет отражения в ярко освещенных помещениях. Локальное затемнение работает точно. Ореолы вокруг светлых объектов минимизированы. Цветопередача сертифицирована организацией Pantone. Оттенки выглядят естественно без перенасыщения. Устройство поддерживает профили HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced.

Аппарат оснащен четырьмя скоростными портами HDMI 2.1. Панель поддерживает аппаратную частоту обновления 165 Гц. Для консолей и ПК доступен вывод изображения в формате 4K при 120 кадрах в секунду. Реализована поддержка технологий синхронизации кадров FreeSync Premium Pro и стандарта Dolby Vision Gaming. В наличии модули Wi-Fi 6E, порт LAN для проводного интернета, два разъема USB-A и оптический аудиовыход для устаревших акустических систем.

Пульт от Hisense U7SG Фото: Hisense

Звук и программная платформа

Встроенная аудиосистема формата 2.1.2 выдает 60 Вт мощности. Конструкция включает интегрированный сабвуфер и направленные вверх динамики для объемного звука Dolby Atmos. Эксперты зафиксировали чистую передачу диалогов и выраженные басы. Платформа работает на базе операционной системы Google TV с интеграцией ИИ-ассистента Gemini. Интерфейс функционирует плавно и без задержек благодаря новому процессору Hi-View AI Engine Pro.

Выводы обозревателей

Плюсы:

Пиковая яркость 3000 нит обеспечивает комфортный просмотр днем.

Эффективный антибликовый слой устраняет отражения от окон и ламп.

Четыре порта HDMI 2.1 и нативная частота обновления 165 Гц для киберспорта.

Поддержка всех современных стандартов HDR (включая Dolby Vision IQ).

Качественная встроенная акустика 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos.

Точная заводская калибровка цветов, подтвержденная Pantone.

Быстрая и плавная работа интерфейса Google TV.

Минусы:

Ограниченные углы обзора из-за аппаратных особенностей VA-матрицы.

Наличие неотключаемых рекламных баннеров на главном экране операционной системы.

Базовые показатели встроенного сабвуфера не удовлетворят требования аудиофилов.

Телевизор Hisense U7SG доступен в диагоналях от 55 до 116 дюймов. Начальная цена — 1299 долларов.

