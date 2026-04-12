Самый недорогой OLED-телевизор Samsung: какую модель рекомендуют эксперты

Samsung выпустила базовую модель OLED-телевизора S85H 2026. Новинка позиционируется как самый доступный телевизор бренда с бесконечной контрастностью и глубоким черным цветом.

Модель лишена антибликового покрытия старших версий и оснащена двухлетним процессором. О детальных спецификациях и функциях панели пишет SamMobile.

Дисплей и игровые возможности

Серия представлена в размерах от 48 до 83 дюймов. В телевизорах используются матрицы WRGB OLED производства LG Display, а не фирменные панели QD-OLED. Экран получил разрешение 4K, поддержку расширенного динамического диапазона HDR10+ Advanced и переменную частоту обновления до 120 Гц.

Геймерам доступны функции AI Auto Game Mode, ALLM и HGiG. Заявлена поддержка технологий синхронизации кадров AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Игровой интерфейс включает панель Game Bar, сервис Samsung Gaming Hub и функцию изменения соотношения сторон Super Ultra Wide Game View.

Телевизор Samsung S85H OLED TV Фото: Samsung

Процессор и ОС

Вычисления выполняет чип NQ4 AI Gen2. Процессор использует искусственный интеллект для масштабирования контента до 4K и автоматической оптимизации настроек изображения. Технология Real Depth Enhancer анализирует передний план кадра для создания иллюзии трехмерной глубины. Дополнительно доступны генеративные обои и функция Live Translate.

Устройство работает под управлением One UI Tizen на базе Tizen OS 10. Производитель гарантирует выпуск обновлений системы на протяжении семи лет. Безопасность данных обеспечивает платформа Samsung Knox. Система включает режим караоке, функцию обмена файлами с гаджетами Galaxy (Storage Share) и сервис Pet Care для наблюдения за домашними животными.

Samsung S85H поставляется с функциями Vision AI Фото: Samsung

Звук, интерфейсы и стоимость

Акустическая система состоит из стереодинамиков мощностью 20 Вт. Телевизор поддерживает Dolby Atmos при подключении совместимых саундбаров. Реализованы алгоритмы адаптивного звука Adaptive Sound Pro, технология выделения голоса Active Voice Amplifier Pro и синхронизация Q-Symphony. Дальнобойные микрофоны считывают голосовые команды.

Коммутационный блок включает четыре порта HDMI 2.1. Все разъемы поддерживают трансляцию 4K при 120 Гц, один порт оснащен реверсивным звуковым каналом eARC. Предусмотрены два порта USB 2.0 Type-A, Ethernet и оптический аудиовыход. Беспроводная связь работает через модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенный хаб SmartThings управляет устройствами умного дома по протоколам Matter и Zigbee.

В США версия телевизора с диагональю 42 дюйма оценивается в 1200 долларов. Максимальная конфигурация на 83 дюйма стоит 4500 долларов.

