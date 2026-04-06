"Это новый эталон": эксперты оценили новейший OLED-телевизор от LG (фото)
Компания LG недавно представила новый OLED-телевизор C6, который получил положительные отзывы от специалистов.
Хотя телевизор LG C6 не может похвастаться существенными обновлениями характеристик, по сравнению со своим предшественником LG C5, ему все же удалось впечатлить обозревателей техники. Об этом пишет портал What Hi-Fi? в своей постоянной колонке "Выбор месяца".
Обозреватели пришли к выводу, что улучшения LG C6 не настолько масштабны, чтобы владелец LG C5 почувствовал потребность немедленно заменить свой телевизор на более новую модель. Однако C6 опережает прошлогоднего флагмана по некоторым параметрам.Важно
Основным преимуществом LG C6 стал более яркий и точный OLED-дисплей. В ходе тестирования эксперты также отметили ряд незначительных улучшений, которые в целом делают LG C6 одним из лучших OLED-телевизоров 2026 года.
"LG C6 — это новый эталон. И это эталон, которого конкурентам будет очень трудно достичь, не говоря уже о том, чтобы превзойти", — отметили рецензенты.
