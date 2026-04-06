"Це новий еталон": експерти оцінили найновіший OLED-телевізор від LG (фото)

Компанія LG нещодавно представила новий OLED-телевізор C6, який отримав схвальні відгуки від фахівців.

Хоча телевізор LG C6 не може похвалитися суттєвими оновленнями характеристик, порівняно зі своїм попередником LG C5, йому все ж вдалося вразити оглядачів техніки. Про це пише портал What Hi-Fi? у своїй постійній колонці "Вибір місяця".

Оглядачі дійшли до висновку, що покращення LG C6 не настільки масштабні, щоб власник LG C5 відчув потребу негайно замінити свій телевізор на новішу модель. Однак C6 випереджає торішнього флагмана за деякими параметрами.

Основною перевагою LG C6 став яскравіший та точніший OLED-дисплей. В ході тестування експерти також відзначили низку незначних покращень, які загалом роблять LG C6 одним з найкращих OLED-телевізорів 2026 року.

"LG C6 — це новий еталон. І це еталон, якого конкурентам буде дуже важко досягти, не кажучи вже про те, щоб перевершити", — зазначили рецензенти.

